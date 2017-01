«Ich weiss nicht, ob wir ohne die Hilfe der Feuerwehr rausgekommen wären.» Am Freitag, gegen 16 Uhr. Es ist genau eine Woche her, seit in Arosa im «Posthotel» ein Feuer ausbrach. Neben dem Fussballstadion Brügglifeld sagt die «Sportplatz»-Wirtin Marica Malbasic (56): «Mir selber geht es wieder blendend.» Während sie am Dienstag in Chur aus dem Spital entlassen werden konnte, wurde ihr Lebenspartner Reini Kuhn (85) gleichentags vom Bündnerland in den Aargau überflogen. Die beiden führen seit 20 Jahren das Restaurant Sportplatz. Er war jahrzehntelang Präsident des FC Suhr. Am Freitag lag er noch immer im Kantonsspital Aarau.

Reini Kuhn und Marica Malbasic wurden bei einem der grössten Hotelbrände der letzten Jahre am schwersten verletzt. Sie erlitten Rauchvergiftungen. «Ich hatte keine Zeit, Angst zu haben. Ich dachte nur: Hoffentlich kommen wir da raus!», erinnert sich Marica Malbasic an die dramatischen Momente am Freitag, 30. Dezember.