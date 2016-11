Er trug stets eine schwarze Baskenmütze und einen dicken Pullover. Meist auch eine Krawatte. Und er war zwischen 1959 und 1967 fast täglich auf dem Eis. Häufig kam er am Morgen und am Nachmittag. Die anderen Schlittschuhläufer nannten ihn liebevoll «Keba-Vater»: Karl Lutz (1884–1974), der just im Jahr der Keba-Eröffnung von St. Gallen in den Aargau gezogen war. Zu seinem Sohn, der in Buchs und Aarau wohnte und heute in Lenzburg lebt.

Der Chemiker Alfred Lutz (86) arbeitete zuletzt bei der Hero und in seiner Aarauer Zeit beim Kantonalen Labor. Er war in jungen Jahren begeisterter Hockey-Spieler und punkto Sport so breit engagiert wie sein Vater.

Dieser übte insgesamt 26 Sportarten aus. Das Schlittschuhlaufen hatte der gebürtige Appenzeller in St. Gallen gelernt, wo er bis ins Alter von 75 Jahren im Stickereigewerbe tätig war.