Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um etwa 16:30 Uhr. Ein Lenker in einem Renault Talisman mündete vom Girixweg her in die Tellistrasse. Er wollte nach links Richtung Schachen abbiegen, da nahte ein Smart – er prallte in die Seite des Renaults.

Die beiden Lenker wurden leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 40'000 Franken.

Beide Lenker behaupten, bei grün über die mit Ampeln geregelte Kreuzung gefahren zu sein. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können, welcher der beiden Involvierten nicht bei grün über die Kreuzung fuhr. Telefon: 062 886 88 88