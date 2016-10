Im Entfelder Gewerbeverein werden sie nur «die Tombolösen» genannt. Die Rede ist von Irene Graber und Christine Furter, den Hauptverantwortlichen der Tombola. Obwohl beide nicht zum ersten Mal dabei sind, waren sie etwas nervös: «Wir freuten uns am Donnerstagabend, als es endlich losging.» Die Tombola an der «Gwärb-Mäss» überrascht mit ihrem Ausmass: Bei weit über 10 000 Lösli winken 10 Hauptpreise und 700 Sofortpreise. «Die letzten beiden Male sind wir alle Lösli losgeworden», sagt Irene Graber. «Sicher auch, weil wir eine attraktive Tombola haben. Nicht überall gibt es ein Auto zu gewinnen.» Wer am Sonntag den Mitsubishi Space Star im Wert von 10 000 Franken nach Hause nehmen wird, steht noch in den Sternen. Klar ist aber, dass «eine ganz grosse Büez» in der Tombola steckt. Nur schon, um die Werbetrommel zu rühren und all die Preise zusammenzutragen.

Treffpunkt Tombolastand

Beim Verkauf können die «Tombolösen» auf tatkräftige Hilfe zählen. Zum einen sind da die Fünftklässler, welche in Zweierteams als fliegende Verkäufer unterwegs sind. Und das erfolgreich: Aurelia und Lana haben nach einer halben Stunde schon 61 Lösli verkauft. Hinter dem Tombolastand werden die Kinder mit Süssigkeiten aufgepäppelt, wenn sie eine Pause brauchen.

Freiwillige Unterstützung kommt auch von den anderen Ausstellern: Der erste Helfer ist Renzo Lehmann von der Mobiliar. Schon trudeln die ersten Gewinner ein, um ihre Sofortpreise abzuholen. Coli Paschke hat zwei Lose gekauft und zwei Treffer gelandet: Das erste geht in die Hauptverlosung, für das zweite bekommt sie einen Rucksack. «Den schenke ich meinen Kindern», sagt sie zufrieden. Der nächste Glückspilz ist ein älterer Herr mit der schlichtesten aller Frisuren: einer Glatze. Für sein Los Nr. 71 händigt Lehmann ihm ein Haarspray aus. Der Gewinner trägt es mit Fassung: «Jä nu, vielleicht kann ihn ja meine Frau gebrauchen.» Es ist nicht die letzte Überraschung: Als ein Aussteller seinen Gewinn eintauschen will, staunt er nicht schlecht. Es ist eine von ihm selbst gesponserte Tasche.