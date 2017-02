Man kommt nicht um den Eindruck herum, die Verantwortlichen hätten versucht, das Problem auszusitzen. Die Halle wurde eröffnet, als gäbe es die Schwierigkeiten mit den Betriebszeiten nicht. Haben Sie falsch spekuliert, die Hartnäckigkeit der Einsprecher unterschätzt?

Wir wussten von Anfang an, dass wir dieses Problem lösen müssen. Wir haben auch nicht verheimlicht, dass es Einsprachen gab. Wir hofften allerdings, vor der Keba-Eröffnung eine Lösung zu finden.

Obwohl es seit der Baugesuchauflage für die veränderten Öffnungszeiten schon fast ein Jahr her ist, gibt es noch immer keinen erstinstanzlichen Entscheid.

Das stimmt. Wir sind noch im Verfahren. Im letzten Sommer fanden die Einspracheverhandlungen statt.

Auf den Eisfeldern geht die Saison zu Ende, auf dem betroffenen zwei Fussballfeldern (Abendtrainings nur bis 20.30 Uhr) beginnt sie jetzt erst so recht. Ist die aktuelle Lage für die Fussballer noch schwieriger als für

die Hockeyaner?

Das Hauptproblem sind die Öffnungszeiten der Keba. Bei den Fussballfeldern sind die Schwierigkeiten, die Diskrepanzen zwischen den bewilligten und den beantragten Nutzungszeiten nicht so gross. Ich bin zuversichtlich, dass wir da relativ schnell eine Lösung finden werden.

Es droht ein jahrelanger Rechtsstreit auf dem Buckel der Sportler und der Steuerzahler, die die Sportanlagen finanziert haben. Wie könnte der Gordische Knoten durchschlagen werden?

Die Stadt ging immer davon aus, es gebe auf den neuen Anlagen die gleiche Nutzung: Wir haben nicht mehr Klubs, nicht längere Betriebszeiten. Aber wir haben nach der Totalrenovation einen besser abgeschirmten, besser isolierten Raum. Zudem reduziert das neue Garderobengebäude die Emissionen des Ausseneisfeldes. Das bisherige Ausseneisfeld wurde extra stillgelegt und wir haben die Zufahrten so verbessert, dass sie die Anwohner weniger stören. Angesichts all dieser Leistungen hoffen wir schon, dass wir in der nächsten Zeit eine Einigung finden werden und wir diese Anlage so nutzen können, wie wir sie dem Stimmbürger vorgestellt haben.

Man hat den Eindruck, die Stimmung im Quartier rund um das Brügglifeld sei vergiftet.

Es hilft sicher nicht, dass das Fussballstadion immer noch auf dem Brügglifeld ist. Aber das hat mit der Keba direkt nichts zu tun. Das Stadion ist eine andere Baustelle. Wir hoffen, dass wir auch da relativ bald eine Lösung haben werden.