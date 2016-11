Wer als Erster auf dem neuen Eis stehen will, muss am kommenden Sonntag um 10 Uhr vor der komplett sanierten Kunsteisbahn (Keba) im Brügglifeld stehen. Um 13 Uhr findet der offizielle Einweihungsakt statt. Ab 14.45 Uhr zeigt Europameisterin Sarah Meier ihr Können, kurz darauf gibts ein Hockeyspiel zwischen lokalen Polit-Cracks und ehemaligen Olympia-Teilnehmern. Im Gegensatz zu den Fussballern ist des den Eissportlern gelungen, von einem neuen Stadion nicht nur zu reden, sondern es auch zu realisieren. Dank öffentlichen Geldern in der Höhe von 20,7 Millionen Franken. Der Abschluss der Totalerneuerung ist ein weiterer Meilenstein in der wechselvollen Geschichte des Schlittschuh-Sportes in Aarau: Höhepunkt war die Durchführung der B-WM in den Siebzigerjahren, Tiefpunkt der Konkurs des SC Aarau (Hockey) in den Achtzigerjahren. In den letzten Jahren wurde die Keba jeweils pro Saison von über hunderttausend Personen benützt.