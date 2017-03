Demir Andov (Name geändert) traut seinen Augen nicht, als er im November 2016 den eingeschriebenen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft öffnet. Er muss 5210 Franken zahlen für seinen Unfall im Juli.

Der 53-jährige Mazedonier aus der Region Lenzburg kam damals zwischen Othmarsingen und Mägenwil von der Strasse ab und kollidierte mit dem Betonsockel einer Verkehrstafel. Der Sockel ging kaputt. Andov fuhr weiter, stellte sein Auto auf einem Parkplatz ab und ging zu Fuss nach Hause. Dann klingelte es an der Haustür. Die Polizei.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau wirft Andov im Strafbefehl mehrere Delikte vor: Er fuhr in übermüdetem Zustand und fiel vor dem Unfall in Sekundenschlaf. Andov meldete zudem den Unfall nicht der Polizei und entzog sich damit automatisch einer Blut- oder Atemalkoholprobe, was strafbar ist. Und: Seine Pneus waren abgefahren.

Die Staatsanwaltschaft verurteilte den Chauffeur deshalb per Strafbefehl zu einer Busse von 3500 Franken. Plus Strafbefehlsgebühr von 1400 Franken und Polizeikosten (310 Franken) ergibt dies total 5210 Franken. Zudem wurde Andov zu einer bedingten Geldstrafe von 13 200 Franken verurteilt.

Angst, den Job zu verlieren

5210 Franken konnte Demir Andov jedoch nicht bezahlen. Er erhob deshalb Einsprache gegen den Strafbefehl und zog den Fall damit vor das Bezirksgericht Lenzburg. Dort sagte er diese Woche vor Gerichtspräsident Daniel Aeschbach: «Ich habe Fehler gemacht, aber die Busse ist viel zu hoch.» Er habe Schulden, werde betrieben und lebe wegen des gepfändeten Lohns auf dem Existenzminimum. «Ich kann nicht so viel Geld zahlen.» Eine Verurteilung könne zudem noch schlimmere Folgen haben. «Das Strassenverkehrsamt könnte mir den Fahrausweis entziehen, was meinem Chef nicht gefallen wird.» Er habe Angst um seinen Job.

Strafbefehl doch akzeptiert

Gerichtspräsident Daniel Aeschbach sagte darauf: «Die Busse passt in etwa.» Er liess damit durchblicken, dass sein Urteil kaum milder ausfallen dürfte. Aeschbach fuhr fort: «Sie können ihre Einsprache immer noch zurückziehen und den Strafbefehl akzeptieren. Dann müssen sie nicht zusätzlich die ganzen Gerichtskosten, sondern nur 400 Franken bezahlen.» Das tat Andov, worauf Aeschbach sagte: «Zu diesem Entscheid kann ich Ihnen nur gratulieren.»