Dass im Palas gefeiert wird, war zu Zeiten der Kyburger und Habsburger nichts Aussergewöhnliches. Schliesslich befand sich der Festsaal einer mittelalterlichen Burg wie dem «Schlössli» in diesem Teil der Baute. Wenn heute eine Feier in einer Burg stattfindet, ist das schon eher speziell. Vor allem dann, wenn es dabei um die Burg selbst geht. Genauer gesagt um ihre moderne Umsetzung. Am Samstag erhielt die Stadt den Aargauer Heimatschutzpreis 2016 für den Anbau des Stadtmuseums. Die Feier fand – wie könnte es anders sein – in ebendiesem Anbau, dem neuen Palas des «Schlössli», statt.

Den Auftakt bildete der musikalische Beitrag des Gesangsensembles cappella argovia. Mit drei Liedern von Felix Mendelssohn Bartholdy entführten die jungen Sänger das Publikum aus dem Jetzt in die Vergangenheit. Und damit auch ein Stück weit ans Thema des diesjährigen Preises heran: «Bestehendes festigen und Neues ermöglichen». Ein Zusammenspiel zwischen Vergangenem und Neuem. Die Stadt Aarau – darin waren sich die Redner einig – erfülle dieses Motto mit dem Anbau an das Stadtmuseum beispielhaft. «Die bestehenden alten Räume wurden einfühlsam saniert, ohne den historischen Charakter zu verlieren», sagte Nicoletta Brentano-Motta, Obfrau der Jury. Regierungsrätin Susanne Hochuli sagte: «Heute fühlt es sich wie eine Zeitreise an, wenn man durch die durchbrochenen Mauern vom neuen Erweiterungsbau in die alten Räumlichkeiten geht.»