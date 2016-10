Die Grüne Einwohnerrats-Fraktion will den Steuerfuss der Stadt Aarau per 2017 von 97 Prozent auf 100 Prozent erhöhen. Die SVP ihrerseits stellt einen Rückweisungsantrag für die Vorlage des Stadtrats. Am Montagabend wird im Einwohnerrat darüber abgestimmt.