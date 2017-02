"Ganz Aarau ist voll mit Polizisten", schreibt ein Twitter-User. Mehrere az-Leser teilen der Redaktion mit, dass die Polizei mit Maschinengewehren in der Innenstadt unterwegs sei und Autofahrer kontrolliere, so dass zum Teil Staus entstehen. Was ist da los?

"Nach einem Einbruch in der Region Aarau wurde eine polizeiliche Fahndung eingeleitet", erklärt Kantonspolizei-Sprecher Roland Pfister auf Anfrage der az. "Deshalb fielen die zahlreichen Patrouillen auf." (nro)