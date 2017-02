Am Binzmattweg in Unterentfelden wird derzeit die Migros umgebaut. Die bestehende Filiale wird modernisiert und die Ladenfläche von 2000 auf 2400 Quadratmeter aufgestockt. Zudem wird das Center neu mit einem Migros-Restaurant bestückt. Und schliesslich wird die Zufahrt zum Parkplatz neu geregelt. So viel ging aus dem Baugesuch vom Mai letzten Jahres hervor.

Aktuell liegt ein weiteres Baugesuch der Migros Aare auf. Dabei geht es ausschliesslich um eine Erweiterung des Parkplatzes. Und zwar ist nicht der Parkplatz vor der Hauptfassade des Centers, also gegen die Aarauerstrasse hin, betroffen. Vielmehr geht es um den Parkplatz auf der Südseite des Binzmattwegs. Rund 40 Parkfelder gab es hier bereits, verteilt auf zwei Reihen. Geplant ist einer Erweiterung, die in etwa einer Verdoppelung gleichkommt. Konkret: Es werden zwei weitere Parkreihen geschaffen – eine dritte auf der Rückseite der bereits vorhandenen zweiten und eine vierte gegenüber der neu anzulegenden dritten. Für diese Erweiterung wird ein Stück der unbebauten Parzelle benötigt, die «I de Bäche» heisst.

Die Einfahrt erfolgt rund 30 Meter nach dem Einbiegen von der Aarauerstrasse in den Binzmattweg. Dann wird der Verkehr durch den Freiraum zwischen der ersten und der zweiten Parkfelderreihe geleitet. Am Ende des Couloirs befindet sich die Ausfahrt nach links zurück in den Binzmattweg. Über eine 180-Grad-Wendung nach rechts gelangt man dagegen zu den Parkfelderreihen drei und vier. Eine weitere Spitzkehre führt zurück zu den Reihen eins und zwei.