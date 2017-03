Der Lärmschutz im Gönhard und das geplante Teilfahrverbot für das Quartier sind untrennbar miteinander verknüpft. Die Verbannung des Schleichverkehrs wird von Bewohnern des Quartiers schon lange gefordert. Jetzt wird das Thema Lärmschutz wieder aktuell: Am nächsten Montag soll der Einwohnerrat einen Verpflichtungskredit von 1,83 Mio. Franken für die Lärmsanierung entlang von Gemeindestrassen sprechen (ZT/LN vom 17.3.). Der Botschaft des Stadtrates lässt sich entnehmen, dass ein erster Anlauf vor ein paar Jahren scheiterte. Interessant jedoch: Mit keinem Wort erwähnt wird, dass das damalige erste Teilprojekt «Gönhard» 2010 vom Bundesgericht versenkt wurde – weil das Lärmschutzprojekt eigentlich gar keines war. «Lausanne» gab damals einem im Gönhardquartier wohnhaften Ehepaar Recht, das Einsprache gegen die im Projekt enthaltenen «Sanierungserleichterungen» erhoben hatte. Von «Erleichterungen» spricht man, wenn auf Lärmschutzmassnahmen an der Quelle, wie sie die Lärmschutzverordnung primär vorsieht, verzichtet werden soll.

«Politisch fragwürdig»

Dass das Bundesgerichtsurteil in der stadträtlichen Botschaft in keiner Weise aufscheint, erstaunt den erfolgreichen Einsprecher Dieter Weber. Das sei «politisch fragwürdig», findet Weber, der aber einräumt, in technischer Hinsicht würden offenbar Verbesserungen umgesetzt. Insofern gehe das neue Projekt «in die richtige Richtung». Zu diesem Befund ist Weber aber nicht aufgrund der Vorlage gekommen, sondern erst nach einer ersten, zwangsläufig noch rudimentären Lektüre des detailreichen Vorberichts des Büros Grolimund & Partner, welcher der Vorlage zugrunde liegt. Der Bericht zeigt, dass durchaus Massnahmen im Sinne der Einsprecher in die Wege geleitet wurden. Diese hatten im Wesentlichen die Prüfung einer Verlagerung des Durchgangsverkehrs vom Gönhardquartier auf das übergeordnete Strassennetz gefordert. Die Vorinstanzen lehnten dies ab mit dem Argument, dass so die teilweise jetzt schon über dem Alarmwert liegenden Lärmimmissionen an der Entfelderstrasse noch weiter zunehmen und Strassen wie die Hintere Bahnhofstrasse die Kapazitätsgrenze erreichen würden.

Das Bundesgericht bemängelte, dass nicht untersucht worden war, welche Auswirkungen die von den Beschwerdeführern geforderte Teilsperrung auf die Kapazität des übergeordneten Strassennetzes hätte. Es entschied daher, die Sache sei an den Stadtrat zurückzuweisen. Dieser habe zu prüfen, «wie sich die verlangte Verkehrsverlagerung auf das übergeordnete Strassennetz auswirken würde und ob diese Auswirkungen die Gewährung von Sanierungserleichterungen im Gönhardquartier rechtfertigen». Im neuen Sanierungsprojekt werden nun mehrere seit 2010 aufgegleiste Strassenbauprojekte und Änderungen des Verkehrsregimes berücksichtigt. So auch das vom Stadtrat 2012 mit einem Grundsatzentscheid gutgeheissene Teilfahrverbot Gönhard-Goldern. Davon betroffen sind Herzogstrasse, Weltistrasse, Gönhardweg, Tellstrasse und Südallee. Nur: Gegen die Teilfahrverbotszone ist weiterhin eine Einsprache der Gemeinde Buchs hängig (separater Artikel unten).

Lärmbelastung wird überschätzt

Der Vorbericht zum Strassenlärm-Sanierungsprojekt geht davon aus, dass das Durchfahrverbot zu 80 Prozent eingehalten wird. Auf einzelnen Strassenzügen im Quartier wird mit einer Verkehrsabnahme um bis zu 50 Prozent gerechnet. Schon länger gilt hier Tempo 30. Mit der Verengung des Strassenraums an der Weltistrasse wird die Einhaltung der signalisierten Höchstgeschwindigkeit mehr oder weniger erzwungen. Messungen haben laut Bericht auch gezeigt, dass die Lärmbelastung in der Tempo-30-Zone tendenziell um 1 – 3 dBA überschätzt wird. Und: An der Weltistrasse seien weder mit der neuen, noch mit der alten Quellenlage Grenzwertüberschreitungen zu verzeichnen.

Für 202 Objekte – 194 Liegenschaften und 8 höchstens teilweise überbaute Parzellen werden mit dem neuen Projekt Erleichterungen beantragt. Nur 7 dieser Objekte befinden sich im Perimeter des Teilfahrverbots Gönhard-Goldern (6 an der Südallee, 1 am Gönhardweg). Die Adressen der meisten Objekte: Tellistrasse, Laurenzenvorstadt, Kasinostrasse, Rain, Ziegelrain, Vordere Vorstadt, Feerstrasse, Hintere Bahnhofstrasse. Hier finden sich denn auch die Liegenschaften mit einem Anspruch auf Schallschutzmassnahmen am Gebäude. Diese Lösung bietet die Stadt an, wo Massnahmen an der Quelle und bei der Ausbreitung des Strassenlärms nicht infrage kommen. 1107 Schallschutzfenster sollen zur Hälfte mitfinanziert werden, wenn die Liegenschaftsbesitzer die andere Hälfte übernehmen. Im Perimeter des Teilfahrverbots geht es bloss um 2 Fenster an der Südallee.

Für die Sanierung weiterer 84 Fenster muss die Stadt zu 100 Prozent geradestehen, weil in diesen Fällen die in der Lärmschutzverordnung festgelegten Alarmwerte überschritten sind. Betroffen sind 2 Objekte an der Tellistrasse und 4 an der Hinteren Bahnhofstrasse.