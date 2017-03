Die gute Nachricht: In Auenstein treten bei den Gesamterneuerungswahlen vier der fünf Bisherigen wieder an. Damit ist eine gewisse Kontinuität gewährleistet. Die schlechte Nachricht: Ammann Reto Krättli (FDP) legt sein Amt per sofort nieder. Aus gesundheitlichen Gründen, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde. Krättli wurde im Herbst 2014 in den Gemeinderat gewählt, nachdem er 2013 schon einmal kandidiert hatte, aber dem Konkurrenten unterlag. 2015 wählten die Auensteiner Krättli zu ihrem Gemeindeammann.

Vizeammann Reto Porta wird ab sofort die Geschäfte führen, seine Stellvertreterin ist Edith Lisibach. Die Gesamterneuerungswahlen für die Amtsperiode 2018/2021, die eigentlich für den August geplant war, wird vorgezogen und findet neu am 21. Mai statt. Zu Wahl stellen sich die Bisherigen Reto Porta, Edith Lisibach, Ernst Joho und Isabelle Schmed. Zusätzlich wird Krättlis Gemeinderatssitz neu zu besetzen sein. Wahlvorschläge sind bis 7. April (12 Uhr) einzureichen. (nro)