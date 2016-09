Am Samstag hat Ignatius Ounde den Jungfrau-Marathon (42 Kilometer, 1829 Höhenmeter) geschafft. Auf seiner Homepage heisst es, er sei Mitglied der Naturfreunde Schweiz. Und gerne wäre er ab kommendem Jahr Mitglied des Grossen Rates.

Der gebürtige Kenianer kandidiert auf der Liste der Grünliberalen des Bezirks Aarau – drei Jahre nachdem er eingebürgert worden ist. Und warum ist heute der Aargau seine neue Heimat? «Wegen der Liebe», lächelt Ignatius Ounde (36).

Er wuchs in Kenias Hauptstadt Nairobi auf – als Sohn eines Akademikers. Im Nachbarland Tansania liess er sich zum Pfleger und Geburtshelfer (Hebamme) ausbilden. Als er 2004 schon ein Stipendium für eine Weiterbildung in den USA auf sicher hatte, lernte er eine Schweizerin namens Edith (heute 38) kennen. Sie absolvierte gerade ein Austauschjahr in Nairobi. 2006 Heirat in Kenia, 2007 Umzug in die Schweiz. Nach Suhr. Anfangs 2016 zügelten die Oundes nach Gränichen. Mit dabei: die zwischenzeitlich geborenen Buben Cédric (5) und Noel (2).

«Es ist ein ganz anderes Gefühl»

Der Start ins Schweizer Berufsleben war für Ignatius Ounde schwierig. Er musste Deutsch lernen. Und seine afrikanischen Diplome wurden hierzulande auch nicht anerkannt. Er musste sich praktisch ein zweites Mal zum Pfleger ausbilden lassen. Nach Praktika in den Spitälern Olten und Menziken konnte er 2009 endlich richtig arbeiten: Am Kantonsspital Aarau (KSA), wo er seither eine kleine Karriere gemacht hat. Ignatius Ounde arbeitet heute zu 60 Prozent als Pfleger und zu 40 Prozent als Fachexperte Oncological Care. Seine Frau ist ebenfalls am KSA tätig: in der Intensivpflege.