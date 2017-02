150 Angestellte, 8,9 Millionen Franken Umsatz: Das Schweizerische Rote Kreuz Kanton Aargau ist zwar im Kern eine gemeinnützige Organisation, aber von der Grösse her vergleichbar mit einem KMU.

Jetzt hat es erstmals in seiner Geschichte einen eigenen, modernen Hauptsitz. An der Ecke Buchserstrasse/Nordallee beim Kantonsspital Aarau. Vor einer Woche sind die nahezu 40 Mitarbeiter eingezogen, am Montag findet ein kleiner Einweihungsakt statt. Das grosse Fest ist für den 21. Mai geplant. Im Rahmen eines Tages der offenen Tür wird das SRK Kanton Aargau auch sein 125-jähriges Bestehen feiern. Das «Rotkreuz-Haus» ist so etwas wie ein Jubiläumsgeschenk.

Jahrzehntelang gespart

Der Neubau kostete fast sechs Millionen Franken. «In diesem Gebäude steckt kein einziger Spendenfranken», betont Regula Kiechle, seit 2014 Geschäftsführerin des SRK Kanton Aargau. Das SRK habe über Jahrzehnte hinweg seine gesetzlich vorgeschriebenen Reserven vorteilhaft angelegt und dank der Rendite das Geld für das Gebäude sparen können. Das heisst: Für das «Rotkreuz-Haus» war kein Bankkredit notwendig.

Es steht auf einem Grundstück, das der Organisation geschenkt worden ist. Samt einem alten Gebäude aus dem Jahr 1910. Doch dieses ist für das SRK zu klein geworden, war stark renovationsbedürftig und nicht rollstuhlgängig. Deshalb hat man es im April 2015 abgebrochen und mit dem Bau des fünfstöckigen Gebäudes begonnen. Das SRK hat dabei, was die Ausnutzung betrifft, das Maximum aus der Parzelle herausgeholt. Das Gebäude hat kein Parkhaus, sondern nur einige Besucherparkplätze.

Notruf zieht von Baden nach Aarau

Das «Rotkreuz-Haus» ist rund dreimal so gross wie die alte Villa. Im Neubau sind die kantonale Geschäftsstelle, die Regionalstelle Aarau, das Jugendrotkreuz und neu der gesamte Bildungsbereich unterbracht. Von Baden nach Aarau ziehen wird auch der Rotkreuz-Notruf. Dank des Neubaus kann das SRK Kanton Aargau künftig Mietkosten sparen und Synergien nutzen. Die drei Regionalstellen in Baden, Frick und Wohlen bleiben bestehen.

Der von der Firma Lämmli Architektur AG geplante Neubau hat einen kleinen Lichthof, der sich vom Parterre bis ins vierte Geschoss durchzieht. In den ersten beiden Etagen hat es Kurs- und Gruppenräume. «Das SRK ist schweizweit einer der grössten Bildungsanbieter», erklärt Erkan Cokicli, Leiter Marketing und Kommunikation SRK Kanton Aargau. In Aarau hat das SRK jetzt Platz für täglich 50 Kursteilnehmer. Angeboten werden Weiterbildungen von Babysitting über Pflegehilfe bis hin zur Sterbebegleitung. «Für die vielen Freiwilligen ist das ‹Rotkreuz-Haus› ein Begegnungsplatz, an dem der Austausch gefördert wird», sagt Erkan Cokicli.

Stark gewachsen ist das Jugendrotkreuz: Es hat heute über 130 Freiwillige.

«Das SRK Kanton Aargau bietet von der Wiege bis zur Bahre Dienstleistungen für Menschen in Not», erklärt Regula Kiechle. Freiwillige transportieren täglich Menschen zum Arzt oder in die Therapie. Der Rotkreuz-Notruf bietet alleinstehenden Aargauerinnen und Aargauern mehr Sicherheit und Selbstständigkeit im Alltag. Ehrenamtliche unterstützen Kinder bei den Hausaufgaben. Ambulante Angebote für körperlich und psychisch erkrankte Menschen unterstützen und entlasten pflegende Angehörige.