Es läge so praktisch, das «Kasino»-Parkhaus. Quasi unter der Aarauer Igelweid und ihren vielen Einkaufsmöglichkeiten, in unmittelbarer Nähe zur Altstadt mit Lädeli und Restaurants. Und recht günstig ist das Parkieren auch noch, vor allem in der Nacht. Aber: Die Anlage ist düster und unübersichtlich, die Parkfelder sind teilweise sehr eng. Das hat auch damit zu tun, dass das Parkhaus bis vor wenigen Jahren eine Zivilschutzanlage war.

Doch nun soll alles besser werden: Bis zum 3. April liegt auf dem Aarauer Stadtbüro ein Umbaugesuch für das Kasino-Parking auf. Für insgesamt 4,5 Mio. Franken soll die Anlage komplett umgestaltet werden. Der Schweizer Heimatschutz und die Stadtbildkommission konnten Inputs einbringen, die in die Projektierung eingeflossen sind.