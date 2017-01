Freude an der Hirslanden Klinik Aarau: Gegenüber dem Vorjahr konnten mit 791 Babys 31 Geburten mehr verzeichnet werden. Davon waren 404 Mädchen, die ihre Nase gegenüber 387 Jungen leicht vorne hatten.

Schweizweit führt die Privatklinikgruppe Hirslanden acht Geburtsspitäler, in welchen vergangenes Jahr insgesamt 6013 Babys das Licht der Welt erblickten. Bei beiden Geschlechtern zeichneten sich bei der Namensgebung klare Trends ab, heisst es in einer Medienmitteilung der Hirslanden Klinik Aarau. So waren die beliebtesten Mädchennamen Elena, Mila und Amélie, während die Jungen am meisten Ben, Leon, Louis und Julian getauft wurden. Sehen Sie hier die Top Ten der Namens-Hitliste in den letzten vier Jahren.