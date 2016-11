Jährlich stehen der Koordinationsstelle rund 80 000 Franken für Asyl-Projekte zur Verfügung. Sie werden an Organisationen oder private Initiativen verteilt. Allerdings sehr selektiv: «Wir wurden überrannt von Anfragen», sagt Sara Hadad. «Die Koordinationsstelle prüft aber genau, welche Projekte eine sinnvolle Ergänzung zum Bestehenden darstellen und unterstützt werden.» Über die Vergabe entscheidet letztlich die Trägerschaft, der neben Angelica Cavegn und Daniel Rüetschi auch der Buchser Gemeinderat Anton Kleiber angehört.

Das grösste unterstützte Projekt ist der «Drehpunkt» in Aarau. Dieser Treff für Asylsuchende an der Neumattstrasse bietet regelmässige Sprachkurse und Kulturangebote. In der kleinen Velowerkstatt werden Drahtesel repariert. Immer gesucht sind Freiwillige, die den Asylsuchenden Deutsch beibringen. «Vor allem Konversationspartner sind heiss begehrt», sagt Sara Hadad.

Anlaufstelle für Freiwillige

Wer sich engagieren möchte, aber nicht so recht weiss wie, kann sich bei der Koordinationsstelle melden (freiwilligenarbeit-aarau.ch). Sara Hadad findet für jeden den passenden Einsatzort. Sie vermittelt auch Räume der Stadt Aarau für Deutschkurse. «Die Freiwilligen sollen möglichst wenig Organisationsarbeit leisten müssen, sonst springen sie schnell wieder ab», sagt Daniel Rüetschi.

Sara Hadad betont, die Freiwilligen müssten sich nicht sofort verpflichten. «Es ist problemlos möglich, sich erst einmal umzusehen und hineinzuschnuppern. Man wird nicht ins kalte Wasser geworfen.» In Vorbereitung seien auch kantonale Kurse für Leute, die Deutschunterricht geben. «Freiwilligenarbeit hat eine positive Wirkung. Einerseits stärkt sie die Gesellschaft und fördert das gegenseitige Verständnis. Andererseits hilft sie auch den Freiwilligen: Die Begegnungen sind wertvoll, und man erlernt neue Fähigkeiten, die auch im Berufsleben helfen.» Ausserdem, so die Koordinationsstellenleiterin, erlebe sie immer wieder, wie die Einheimischen dank Freiwilligenarbeit in kurzer Zeit Ängste abbauen können.

Dass diese Ängste vorhanden sind, können die Gemeinderäte von Aarau, Buchs und Suhr gut nachvollziehen. Zwar passiert relativ wenig in Anbetracht dessen, dass in der Region sehr viele Asylbewerber untergebracht sind und die Stadt auch diejenigen aus den Tälern anzieht. Aber: Meldungen über Messerstechereien und andere blutige Zwischenfälle mit betrunkenen Asylbewerbern verunsichern. «Die Bevölkerung hat die Herausforderung durch die vielen Asylunterkünfte in der Region lange mitgetragen», sagt Daniel Rüetschi. «Das ist erstaunlich. Nun müssen wir Sorge tragen, dass die Stimmung nicht kippt.»

«Die Polizei ist gefordert», bestätigt Angelica Cavegn. Etwas dagegen tun könne man nur, wenn die Asylbewerber beschäftigt würden. Ein Übersichtsplakat mit Freizeit- und Sprachangeboten werde bald in den grossen Unterkünften hängen. «Wichtig ist, dass sich unsere Einwohnerinnen und Einwohner sicher und wohl fühlen. Und wenn sie einen Beitrag zur Integration Asylsuchender leisten möchten, sollen sie das möglichst einfach tun können.» Man könne mit der Koordinationsstelle nicht alle Probleme im Asylbereich lösen, sagt auch Sara Hadad. «Aber sich engagieren bringt viel mehr, als die Faust im Sack zu machen.»

*Sara Hadad (31) ist im Aargau geboren und aufgewachsen, ihre Vorfahren sind Aramäer aus der Südosttürkei. Die Politologin ist zweifache Mutter und wohnt mit ihrer Familie in Suhr.