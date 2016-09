Er ist 48, hat sich zweieinhalb Jahre lang eine Tournee-Pause gegönnt und läuft jetzt langsam wieder zur Hochform auf – auch was seine Auftritte betrifft. Übernächste Woche erscheint «Mystorial», das neue Album von DJ Bobo. Im Januar beginnt in Rust (D) seine «25th Anniversary Tour». Mit 27 Konzerten in Städten wie Berlin, Bern Zürich und Wien. Letzte Woche war Bobo als Juror der RTL-Show «Dance Dance Dance» zu sehen (aufgezeichnet). Zudem war er in Koblenz (D) bei der ZDF-Aufzeichnung für «Die grosse Drei-Länder Show». Und er hatte Auftritte im Rahmen einer fünfteiligen «Live and unplugged»-Reihe der Migros Aare. Zum Beispiel im «Wynecenter» in Buchs. Vor 200 Fans, die die Tickets an einem Wettbewerb gewonnen hatten. Keine Kreisch-Atmosphäre, sondern eine ausgelassene Stimmung. Die Zuhörer stammten aus allen Altersklassen (viele Fans sind mit Bobo älter geworden).

«Viel Zeit für unsere Kinder»

Der in Kölliken aufgewachsene Weltstar kam mit Jesse Ritch (2012 Dritter bei «Deutschland sucht den Superstar») und zwei Sängerinnen (etwa seiner Ehefrau Nancy) zum einzigen Konzert in seinem alten Heimatkanton. Zudem hatte er drei Musiker dabei. Im Mittelpunkt des fast zweistündigen Auftritts stand aber weniger die Musik, als die Beantwortung von Fragen. Dabei bewies Bobo Entertainer-Qualitäten, wie man sie von ihm weniger kennt. Und er offenbarte Privates. Etwa über seine Rolle als Vater eines pubertierenden Sohnes. Jamiro (bald 14) steht auf Hip Hop. «Er war eher enttäuscht, dass ich das Zeug auch gut finde.»

Oder über den ersten Elternabend des Ehepaares Nancy und René Baumann: «Er war für uns sehr lustig. Es hatte etwas, als kämen zwei Aliens in den Raum. Es schien, als hätten die Leute Angst.»

Der Star betont: «Wir haben versucht, uns in den letzten Jahren sehr viel Zeit für die Kinder zu nehmen.»

DJ Bobo geniesst die Zurückhaltung der Schweizer: «Sie sind unglaublich korrekt – das schätzen wir extrem.» Generell gelte: «Je geografisch wärmer ein Land ist, desto hemmungsloser sind dessen Leute.»

Er kann nur noch Aufback-Gipfel

Bobo absolvierte in Kölliken eine Lehre als Beck-Konditor. Das vor 30 Jahren angeeignete Wissen hat sich längst verflüchtigt: «Aufback-Gipfeli – weiter bringe ich es nicht mehr.»

Wo hat der Sänger Englisch gelernt? «Von den Plattenhüllen – ich hatte in der Schule keine Stunde Englisch.»

Bobo tut sich schwer, Texte auswendig zu lernen. Auch jetzt, vor seiner neuen Tournee. Er sagte in Buchs den verwunderten Fans: «Wir sind bei einem Probekonzert – da darf ich Zettel in der Hand halten.»

Eine Frau wollte von DJ Bobo wissen, ob er mit seiner Band auch an Hochzeiten spiele? «Diese Frage ist mir noch nie gestellt worden», sagte Bobo lachend und verriet, wie ihm seine «liebe Kollegin Tina Turner» berichtete, sie habe an der Hochzeit eines Scheichs so viel verdient wie bei einem Konzert in einem grossen Fussballstadion. Und wie hält er es mit solchen Anlässen? «Wir sind völlig käuflich. We make a good price.»

Als eine seiner grössten Sternstunden bezeichnete Bobo den 45-minütigen Auftritt als Vorgruppe von Jacko («History»-Tour): «Ich durfte 1996 beim Start in Prag vor 140 000 Menschen den King of Pop ansagen.» Seine letzten Worte im «Wynecenter»? «Es hat riesig Spass gemacht in Buchs. Merci Aargau!»