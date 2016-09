Bobo tut sich schwer, Texte auswendig zu lernen. Auch jetzt, vor seiner neuen Tournee. Er sagte in Buchs den verwunderten Fans: «Wir sind bei einem Probekonzert – da darf ich Zettel in der Hand halten.»

Eine Frau wollte von DJ Bobo wissen, ob er mit seiner Band auch an Hochzeiten spiele? «Diese Frage ist mir noch nie gestellt worden», sagte Bobo lachend und verriet, wie ihm seine «liebe Kollegin Tina Turner» berichtete, sie habe an der Hochzeit eines Scheichs so viel verdient wie bei einem Konzert in einem grossen Fussballstadion. Und wie hält er es mit solchen Anlässen? «Wir sind völlig käuflich. We make a good price.»

Als eine seiner grössten Sternstunden bezeichnete Bobo den 45-minütigen Auftritt als Vorgruppe von Jacko («History»-Tour): «Ich durfte 1996 beim Start in Prag vor 140 000 Menschen den King of Pop ansagen.» Seine letzten Worte im «Wynecenter»? «Es hat riesig Spass gemacht in Buchs. Merci Aargau!»