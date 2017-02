Monika Schenker-Eisenring (CVP) kann aus der Poleposition zur Gesamterneuerungswahl vom 24. September antreten. Der bisherige Amtsinhaber Markus Lüthy (SVP) will sich künftig auf sein berufliches Engagement und das Grossratsmandat konzentrieren. Er tritt nach 20 Jahren Zugehörigkeit zum Gemeinderat – davon 12 als Präsident – im Herbst nicht mehr an. Und Interesse zeigt von den bisherigen Mitgliedern des fünfköpfigen Gemeinderates einzig Monika Schenker-Eisenring.

Die 52-Jährige, die dem Rat seit zwei Amtsperioden angehört, bestätigt auf Anfrage der az: «Ich stelle mich für eine Wiederwahl als Gemeinderätin zur Verfügung und werde mich im kommenden Herbst auch der Wahl als Gemeindepräsidentin stellen.» Die gelernte Pflegefachfrau, die im familieneigenen Betrieb Schenker Hydraulik AG mitarbeitet, hat bei ihrer Wiederwahl vor vier Jahren das Top-Resultat aller Kandidierenden erzielt: Mit 972 Stimmen liess sie Vizepräsident Hans Rudolf Hubeli um 5 und Präsident Markus Lüthy um 19 Stimmen hinter sich.

Hans-Rudolf Hubeli (FDP), vor acht Jahren als 58-Jähriger gewählt, tritt im Herbst nicht mehr an. Er möchte jetzt jüngeren Kräften Platz machen «und das Leben noch etwas ohne allzu viele Termine geniessen». Die andern beiden Gemeinderäte, Roberto Heller (SVP) und Heinz Pfluger (parteilos), stellen sich zwar der Wiederwahl, winken bei der Frage nach höheren Zielen jedoch ab. Die Zeit reiche leider nicht fürs Präsidentenamt, sagt Heller. «Kein Interesse», signalisiert Pfluger, der 2013 auf Kosten des bisherigen SVP-Vertreters Richard Meier in den Gemeinderat gewählt wurde. Damit wurde damals die seit der Doppel-Ersatzwahl von 2008 bestehende absolute Mehrheit der SVP in der Behörde beendet.

Erlinsbach ist fest in bürgerlicher Hand. Bei den Grossratswahlen im letzten Herbst erhielt die SVP als klar stärkste Partei im Dorf 5806 Parteistimmen, die FDP brachte es auf 3858, die SP auf 3070 und die CVP auf 1801 Parteistimmen. Die SP ist im Gemeinderat seit 2008 nicht mehr vertreten. 2005 hatte sie nach achtjähriger Absenz wieder Einsitz im Gemeinderat genommen, doch als ihr Vertreter Beat Erb nach etwas mehr als zwei Jahren zurücktrat, verzichtete die SP darauf, den Sitz zu verteidigen. Auch bei den Gesamterneuerungswahlen von 2009 und 2013 gab es keine Kandidatur der SP. (uw)