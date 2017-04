«Wenn ich nicht geflohen wäre, würde ich heute vielleicht nicht leben», sagt Riad (21) leise. Seine Eltern und seine vier Geschwister hat Riad deswegen vor 17 Monaten in der syrischen Hauptstadt Damaskus zurückgelassen und sich auf den weg nach Europa gemacht. Der junge Syrer hatte Glück, in das Umsiedlungs-Programm der UNO aufgenommen zu werden. Seit 2013 nimmt die Schweiz im Zuge des Programms betroffene Flüchtlinge aus Syrien auf. So kam er mit dem Flugzeug aus dem Libanon über die Türkei in die Schweiz und über Neuenburg und Suhr schliesslich nach Aarau.

Seit einem Jahr wohnt Riad mit einem 63-jährigen Syrer, den er schon zu Beginn der Flucht im Libanon kennen gelernt hat, in einer Zweier-WG in Aarau. Riad ist froh, hier zu sein. «In der Schweiz ist alles gut. An Aarau gefällt mir, dass es jetzt so viele Blumen in der Stadt hat. Auch den Schnee im Winter habe ich genossen», sagt Riad, der von Montag bis

Donnerstag jeden Nachmittag in Baden vier Stunden lang einen Deutschkurs absolviert.

Wienerli und Fondue

Um das Gelernte auch in der Praxis anzuwenden, nahm Riad das Angebot der Caritas, Teil eines Flüchlings-Tandems zu werden, dankend an und lernte Philipp Göldlin kennen. Der 24-jährige Maschinenbaustudent fragte sich, wie er in der aktuellen Situation selbst einen konkreten Beitrag zu einer menschlicheren Gesellschaft leisten könnte. «Deswegen habe ich ein wenig recherchiert und mich online bei der Caritas angemeldet, wo ich dann wie auf einer Dating-Plattform vermittelt wurde», sagt der Aarauer.

Seit September treffen sich die beiden nun in unregelmässigen Abständen. Sie besuchten das Schloss Lenzburg, gehen mit Freunden im Wald grillieren oder kochen zusammen zu Hause. Auch beim Kauf des «Gleis 7» am SBB-Schalter hat Göldlin sein Tandem, aus dem längst ein guter Freund geworden ist, unterstützt. An einem ihrer nächsten Treffen will Göldlin mit Riad ein Fondue zubereiten, denn ihm ist aufgefallen, dass der Syrer das Schweizer Nationalgericht nicht kennt.

Gemeinsame Reise nach Syrien?

«Uns geht es darum, dem Flüchtlinge die Möglichkeit zu geben, sich besser ins Alltagsleben zu integrieren, ihr Beziehungsnetz zu erweitern und die Sprache schneller zu lernen», sagt Aurélie Payrastre von der Caritas, die das Projekt «Mit Deutsch unterwegs» seit 2015 leitet. Etwa 30 betreute Tandems sind momentan registriert, doch es dürften gerne noch mehr werden. «Wir suchen vor allem junge Schweizer, die Lust auf kulturellen Austausch haben», so Payrastre.

Riad und Göldlin werden sich auch nach Ablauf der Betreuung durch die Caritas weiter treffen. Vielleicht reisen die beiden eines Tages, wenn der Krieg vorbei ist, gemeinsam nach Syrien. «Es wäre ein Traum, wenn ich irgendwann zurückkehren könnte», sagt Riad. «Jetzt, wo ich einen Bezug zu Syrien habe, reizt es mich auch sehr, da mal hinzugehen», ergänzt Göldlin. Ein bisschen Arabisch hat Riad ihm schon beigebracht – aber erst muss das Grauen beendet sein.