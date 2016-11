Das Wallis hat seine eigenen Gesetze. Weil Handwerker oft nicht über ihr eigenes Gebiet hinaus offerierten und deshalb der Wettbewerb schlecht spiele, seien die Baupreise im Schnitt rund zehn Prozent höher als in der übrigen Schweiz, sagt Roger Geissberger. Die Qualität aber sei dafür «tipptopp».

Der Vizepräsident des FC Aarau und CEO der Knecht-Reisegruppe muss es wissen, im Dezember eröffnet er an der Südrampe in Bellwald sein Viereinhalb-Sterne-Boutique-Hotel The Onya Resort & Spa. Und die etwas eigene Walliser Welt ist dem «Touristiker des Jahres 2014» aus Seengen schon längst ein zweites Zuhause geworden: Vor 20 Jahren kauften er und seine Frau Bernadette, deren Mutter in Fiesch aufwuchs, ein Chalet in Bellwald. «Es war Liebe auf den ersten Blick», erinnert sich Geissberger. Seine Kinder gingen dort in den Wintermonaten gar zur Schule. Und auch der Dialekt verfärbt sich, als während des Gesprächs am Knechtreisen-Hauptsitz in Windisch ein Walliser Handwerker anruft.

Sauna mit Blick aufs Matterhorn

Wieder im Aargauer Dialekt erzählt er dann vom Hotel «zur alten Gasse», in dessen 15-Punkte-Gourmetrestaurant er regelmässig einkehrte. Als ihm der Besitzer das Hotel zum Kauf anbot, griff er vor vier Jahren zu – die «Onya»-Pläne für gleich nebenan bereits im Hinterkopf. «Denn die Gäste erwarten heute ein Spa, wollen Wellness und Fitness machen.» Auf 350 Quadratmetern können sie dies ab dem 17. Dezember tun, bei schönem Wetter mit Blick ins Tal und aufs gegenüberliegende Matterhorn.

Fast wäre der Neubau an der dafür nötigen Umzonung des ehemaligen Pistenlandes gescheitert. «Wenn sich der Walliser Staatsrat Jean-Michel Cina nicht persönlich eingeschaltet hätte, würden wir vermutlich noch heute im Amtsschimmel stecken», so Geissberger. Für ein erfolgreiches Projekt müssen eben viele Puzzleteile passen. Gerade in der Hotellerie, um die es aktuell nicht sonderlich gut bestellt ist. Schweiz Tourismus schätzt, dass von den 6000 Schweizer Hotels etwa zehn Prozent überzählig sind und schliessen werden.