Am 7. Dezember stimmt die Gemeindeversammlung über einen Bruttokredit von 1,6 Mio. Franken für einen neuen Kunstrasen ab. Es ist die erste von mehreren grossen Investitionen, die in den nächsten Jahren für die Sportanlage Ritzer geplant sind. Eine Anlage notabene, von der hauptsächlich der FC Küttigen profitiert.

Sowohl an einer Infoversammlung letzte Woche als auch an der Ortsparteiversammlung wurde kontrovers über das Thema diskutiert. «Das Geschäft wirft Fragen der Gerechtigkeit und der präjudiziellen Wirkung auf», schreibt etwa die CVP im Dorfblatt.

Ist es fair, für den FC so viel Geld aufzuwerfen, während sich – so drückt es die CVP aus – «viele andere wertvolle Vereine ebenfalls mit Engagement für ihre Zwecke einsetzen»? Die az hat bei Roland Sieber, Marketingchef und Vizepräsident des FC Küttigen nachgefragt.

Herr Sieber, an der Infoveranstaltung wurden Stimmen laut, die eine angebliche Bevorzugung des FC Küttigen gegenüber der anderen Vereine monierten. Wie empfinden Sie das?

Roland Sieber: Ich habe wenig Verständnis dafür, dass die Vereine gegeneinander ausgespielt werden. Aus meiner Sicht ist der Sportplatz eine Gemeindesportanlage, vergleichbar mit der Badi. Für den Werterhalt ist die Gemeinde zuständig. Der FC ist nur Nutzer. Und man kann auch nicht dem FC die Schuld dafür geben, dass man die Anlage vor 40 Jahren auf einer Mülldeponie gebaut hat.

Was würde es für den FC bedeuten, wenn das Stimmvolk an der Gmeind Nein sagt zum Kredit für den Kunstrasen?

Auf Anhieb nichts. Die Platzsituation bleibt gleich. Insgesamt sind wir in unserer Entwicklung eingeschränkt. Und während der Deponiesanierung, die ein bis zwei Saisons dauern wird, müssen wir einfach den einzig verbliebenen Naturrasen mehr beanspruchen. Nach dieser intensiven Nutzung müsste auch der Naturrasen saniert werden, möglicherweise mehrmals. Eine Sanierung kostet rund 300 000 Franken.

Im 2017 sollen die Stimmbürger dann noch den Kredit von etwa 3 Mio. Franken für ein neues Garderobengebäude bewilligen. Was braucht der FC?

Es muss ganz klar einfach funktionell sein. Wir erwarten keinerlei Luxus. Für uns sind vor allem die Garderoben wichtig, es hat zu wenige. In den letzten Jahren hat sich die Knappheit noch verschärft, auch, weil wir immer mehr Frauen haben. Da braucht es schon bei den Juniorinnen und Junioren zwingend getrennte Kabinen. Insgesamt haben wir rund 10 mal mehr Mannschaften als zur Bauzeit des Gebäudes vor 40 Jahren. Aber bezüglich Ausbau haben wir keine grossen Wünsche.

Sie wollen neben der Garderobe aber auch ein neues Clublokal.

Auch das alte Gebäude hat eins. Anfangs war es ein Versammlungsraum, wir haben ihn dann selber mit einer Küche ausgestattet. Das ist Wunschbedarf, klar. Aber die Verköstigung unseres Publikums bringt Geld in die Kasse, und das brauchen wir wiederum, um unseren finanziellen Beitrag an den Neubau leisten zu können. Das Gebäude kann dann natürlich auch von anderen Vereinen oder Privaten genutzt werden.

Apropos finanzieller Beitrag: Wie viel kann der FC zahlen?

(lacht) Das ist relativ. Wir sind noch in den Verhandlungen mit dem Gemeinderat, aber unter einem sechsstelligen Beitrag kommen wir nicht weg. Uns wäre es lieber, wenn wir den Betrag abstottern können, denn auf einen Schlag bringen wir ihn kaum zusammen.

Wie hoch ist Ihr Jahresbudget?

Für 23 Mannschaften sind es etwa 200 000 Franken. Unsere Sponsoren sind Gwerbler im Dorf. Sie helfen, wo sie nur können. Aber leider haben wir in Küttigen keine grossen Industriebetriebe, die sehr hohe Summen ausgeben können. Unser Vereinsvermögen alleine würde nicht ausreichen, um eine Saison zu bestreiten. Was wir eingenommen haben, wurden in die Jugend investiert. Wobei ich sagen muss: In den letzten Jahren haben wir den Gürtel enger geschnallt, weil absehbar war, dass wir das Garderobengebäude mitfinanzieren müssen. Wir haben jetzt Reserven – aber keinen Speck.

Gemeinderat Tobias Leuthard sagte, er nehme den FC beim Wort: Wenn der Kunstrasen erst mal liegt, soll der FC auch in Winter und bei schlechtem Wetter draussen trainieren, damit mehr Hallenkapazitäten frei werden.

Das macht uns nichts aus. Aber wir sind uns auch bewusst: Man kann den Sportplatz im Ritzer nicht unbeschränkt zusätzlich nutzen. Wir müssen auf die Anwohner Rücksicht nehmen.