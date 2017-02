Hannes (alle Namen geändert) ist Fan des FC Aarau und fest überzeugt, dass das Stadion bald gebaut wird. Das sagte er zumindest in der Verhandlungspause seinem Verteidiger. Aber eigentlich hatte Hannes zu diesem Zeitpunkt andere Sorgen. Denn die Aarauer Bezirksrichter entschieden im Nebenraum gerade, ob er hinter Gitter gehört oder nicht.

In Hannes’ Fall begann das Unheil immer im Penny Farthing Pub an der Aarauer Bahnhofstrasse, dem Stammlokal der FCA-Fans. Am 22. November 2014, einem Samstagabend, waren ein paar von ihnen auch dort. Der FCA hatte an diesem Abend keinen Match. Wohl aber der FC Zürich, nämlich in Sion. Und als dessen Fans auf dem Heimweg mit dem Extrazug Richtung Aarau fuhren, hatten sie die glorreiche Idee, die FCA-Fans aufzufordern, «sich zu stellen, ansonsten werde das Penny’s gestürmt». So steht es zumindest in der Anklageschrift.

Fakt ist: Die Zürcher zogen auf Höhe Aarau die Notbremse, etwa 50 von ihnen stiegen aus dem Zug, liefen über die Geleise und prügelten sich auf dem Perron mit gut 40 herbeigeeilten Aarauern. Es flogen Steine, Stöcke und Fäuste. Mit dabei: Hannes. Er habe sich eigentlich gar nicht prügeln wollen und sei nur aus Gruppendruck mit zum Bahnhof gegangen, sagte er vor Gericht. Als es «geknallt» habe und ihn die ersten Steine erwischten, zog er sich zurück und zur Verteidigung den Ledergürtel aus der Hose. «Ich bin eigentlich zu alt für den Scheiss», sagt der heute 39-jährige Deutsche. Angeklagt war er wegen Landfriedensbruch und Störung des Bahnverkehrs, musste doch der Zugverkehr beim Bahnhof teils eingestellt werden.