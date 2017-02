Rasche – und erfolgreiche - Verhandlungen mit den Einsprechern sind also dringend nötig. Ein erster Entscheid über das Baugesuch mit den verlängerten Öffnungszeiten könnte schon im März fallen. „Aus heutiger Sicht werden wir das Gesuch bewilligen“, erklärte Gemeindepräsident Beat Rüetschi. Dieser Entscheid kann dann weitergezogen werden – theoretisch bis vor Bundesgericht. Das würde ein jahrelanges vorzeitiges Lichterlöschen im Sportkomplex bedeuten.

Die Vorgeschichte: Bei der Formulierung des ersten Baugesuches für die Totalsanierung der Keba ist der Stadt Aarau und dem Totalunternehmer Priora ein Fehler unterlaufen. Als Betriebszeit wurden die Zeiten des öffentlichen Eislaufes eingetragen (bis 16.30 Uhr). Mit einem Zweiten Baugesuch versuchten die Behörden im März 2016 ihr Versäumnis auszubügeln. Aber dagegen gingen rund 100 Einsprachen ein. Diese sind noch nicht behandelt.

Ende November wurde die Anlage eröffnet - und so betrieben, wie es im zweiten Baugesuch vorgesehen wäre (Betriebszeiten bis am späten Abend). Das passte den Einsprechern nicht: Sie machten so viel Druck auf die Keba-Standortgemeinde Suhr, dass diese handeln mussten. Der Gemeinderat Suhr verfügte die Einhaltung der ersten Baubewilligung (Betriebsschluss 16.30 Uhr) und er entzog seiner Verfügung die aufschiebende Wirkung.