Jetzt muss er Beweise haben. Beweise für etwas, das er seit je weiss. Und sein Leben ist lang, 89 Jahre. Boris war Verdingbub, wurde in Küttigen, Gränichen, Oberentfelden und Buchs untergebracht. Jetzt, ein Leben später, muss er das beweisen, muss bei Gemeindeverwaltungen und am Bezirksgericht nach Belegen suchen. Sonst gibt es keine Opferentschädigung.

Boris’ Geschichte ist eine traurige. Deshalb möchte er auch nicht mit seinem echten Namen auftreten, er will kein Mitleid. Beginnen tut diese Geschichte also in der Aarauer Halde, dem damaligen Armenviertel. Hier wird Boris im Januar 1928 geboren. Die Eltern haben seinetwegen heiraten müssen, diese Schuld wird ihm seine Mutter ein Leben lang nachtragen. Der Vater ist ein liederlicher Lump, lässt Frau und Kind meist allein. Nach der Geburt der ersten Schwester 1930 verbringt der Vater kaum noch einen Tag daheim, schickt auch kein Geld. 1935 kommt er für ein paar Tage nach Hause, bevor er mit einer verheirateten Frau durchbrennt, in die Tschechoslowakei, seine alte Heimat. Es ist das letzte Mal, dass Boris seinen Vater sieht. Aber der Vater hat etwas zurückgelassen: Die Mutter ist wieder schwanger. Ein hungriges Maul mehr.

Mit einer Büchse Thon auf Reise

Die Mutter hat keine Wahl. Sie beginnt eine Arbeit in der Schuhfabrik Bally in Schönenwerd, bekommt rund 110 Franken pro Monat. Die Kinder lässt sie in der Krippe, von frühmorgens bis spätabends. Erst als Boris in die Schule kommt, lernt er die Nachbarskinder kennen, führt mit ihnen Krieg gegen die Kinder der Schachen-Bauern oder spielt «Büchse-Umetschutte». In die Schule geht Boris gern, er ist ein schlaues Kerlchen. Aber hier wird das Gefälle sichtbar, auch für den Sechsjährigen. Das Gefälle zwischen Arm und Reich. Die mit den geflickten Kleidern, die mit den schönen Kleidern. «Und dann war da diese Schulreise», sagt Boris. Rasch, rasch, habe die Lehrerin eines schönen Morgens gesagt, rennt heim, holt etwas zu Essen und zu Trinken, wir machen einen Ausflug. Er sei also nach Hause gerannt und habe etwas Essbares gesucht. «Ich fand eine Büchse Thunfisch, mehr nicht.» Am Abend gab es für die Familie nichts zu essen, Boris hatte mit dem Thunfisch die letzte Ration gegessen.