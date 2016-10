Wäre es nach Gottlieb Lüscher gegangen, würden die Aarauer am Sonntagabend nach einer Runde im Ruderboot ermattet in den selbstgefischten Seeforellen stochern. Wäre es nach Lüscher gegangen, würde zwischen Aarau und Rupperswil nicht die Aare fliessen – dann läge da ein stattlicher Stausee. Wäre es nach Lüscher gegangen, würde nicht das Postauto über die Staffelegg kurven – dann würde die Staffeleggbahn durch einen Tunnel untendurch zischen. Und zwischen dem Tellirain und Rombach wäre bereits in den Zwanzigerjahren eine zweite Aarebrücke gebaut worden, um die Stadt vom Verkehr zu entlasten.

Seinen fantastischen Ideen zum Trotz – Gottlieb Lüscher war kein Spinner, er war ein hoch dotierter Visionär, ein «Universalgenie», wie ihn der legendäre Aarauer Journalist Gustav Aeschbach bezeichnete, einer, der sich «in die Galerie der spärlichen grossen Geister einreiht, über die die kleine Aaremetropole verfügte».

Mit 12 Jahren in die Fabrik

Dabei standen die Vorzeichen für Lüschers Laufbahn alles andere als günstig: Mit zwölf Jahren schickten ihn die ärmlichen Eltern in die Fabrik, wo er mit 14 zum Aufseher aufstieg. Später wurde er bei einem Ingenieur Messgehilfe, besuchte eine Geometerschule, absolvierte an der ETH das Diplom als Ingenieur und schliesslich noch den Doktortitel. 1909 machte sich Lüscher selbstständig und eröffnete im Lindenhof am Kreuzplatz in Aarau sein eigenes Ingenieurbüro. Er baute unter anderem den Hauenstein-Basistunnel, die Aarebrücke Olten oder die erste Etappe der Jungfraubahn. Ausserdem war er Stadt- und Grossrat und Oberst im Militär.

Den Anstoss für Lüschers Idee vom Aarestausee gaben die Pläne für den Bau des Kraftwerks Rupperswil-Auenstein. Wie Kurt Hauser in den Neujahrsblättern 1985 schreibt, fasste die Generaldirektion der SBB bei der Aufstellung des Elektrifizierungsprogramms der Bundesbahnen 1918 unter anderem ein Niederdrucklaufwerk an der Aare bei Rupperswil ins Auge. Ein Steilpass für Ingenieur Lüscher: Er sah in einem Stausee die Möglichkeit, die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Schweiz zu sichern und einen «Gartenhag» gegen die «Steine» zu errichten, die die Nachbarländer in den Schweizer Garten warfen – und meinte damit die für die Energiegewinnung notwendige Kohle.