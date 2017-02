Der Kanton hat Sie 2012/13 auf die Öffnungszeiten-Problematik aufmerksam gemacht. Ab dann war klar, dass es ein weiteres Baugesuch braucht. Hätte man mit dem Bau zuwarten sollen, bis alles geklärt ist?

Dieser Entscheid ist erst nach meiner Amtszeit gefallen. Fakt ist: Der Kanton hätte die Keba geschlossen, wenn die Stadt zugewartet hätte.

Und jetzt begehren die Nachbarn auf. Sie sagen, man ignoriere sie seit Jahren.

Das kann ich so nicht nachvollziehen, ich erinnere mich an sicher zwei Infoveranstaltungen mit den Anwohnern und Mitgliedern der Projektdelegation sowie den Standortbehörden. Es waren harte, aber faire Diskussionen. Und wir haben Zugeständnisse gemacht, etwa die Fussballplätze optimiert oder das Aussen-Eisfeld verschoben etc.