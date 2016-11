Von November bis Ende Februar stellt der Aargauer Kunstmaler Kurt Hediger (84) in der wohl am höchsten gelegenen Galerie des Kantons aus. Auf Einladung der Klinik Barmelweid und des verantwortlichen Galeristenpaares, Walo und Margrit Steiner, präsentiert Hediger über 30 Werke. Alles Gemälde, die noch nie in einer öffentlichen Ausstellung gezeigt wurden. Die Bilder stammen aus den Jahren 1988 bis 2016, die allesamt in Hedigers Fundus in einem Zimmer seines Hauses schlummerten.