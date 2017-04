Aarau bekommt im Sommer den ersten «Unverpackt»-Laden. «Wir haben eben den Mietvertrag für das Ladenlokal unterzeichnet», sagt Barbara Reusser, Mitglied der Projektgruppe «Unverpackt Aarau», zu der auch Nadine Almer und Regula Simsa gehören.

Damit ist es künftig möglich, einzukaufen, ohne Abfall zu produzieren – und genau in der gewünschten Menge: Was man braucht, füllt man einfach in mitgebrachte Behältnisse wie Stoffsäcke oder Gläser. Wer keine Behälter von daheim mitbringt, kann diese im Laden kaufen oder gegen ein Depot ausleihen.

Das Ladenlokal wird an der Milchgasse 5 einziehen, aktuell ist hier noch der Laden des Modelabels «Friking» eingemietet. Ab Juli wird der «Unverpackt»-Laden eingerichtet, schlicht und praktisch, ohne Innendesigner. Eröffnung gefeiert wird laut Reusser nach den Sommerferien im August.

Ein Hauch von «Tante Emma»

Für das «Unverpackt»-Team ist der Laden in der Milchgasse ein absoluter Glückstreffer. «Das ist genau das, was wir gesucht haben», sagt Reusser. «Ein kleines, herziges Ladenlokal mit einem Gewölbekeller, das an einen Tante-Emma-Laden erinnert, gelegen in einer der schönsten Gassen der Altstadt – es ist einfach perfekt.»

Der Gewölbekeller mache es sogar möglich, die Nahrungsmittel von den Non-Food-Artikeln wie Pflege- und Reinigungsmittel zu trennen. Im Erdgeschoss wird ein Standard-Angebot an Grundnahrungsmitteln angeboten; Brot, Milch, Gemüse, Früchte, Frühstücksflocken, Getreide, Reis, Nüsse, Trockenfrüchte und Milchprodukte, wenn möglich aus biologischem Anbau oder ressourcenschonender Produktion, wenn möglich aus der Region, und alles so angeboten, dass sich kein Kunde ekeln muss. Die Ware wird nicht offen in die Regale gestellt, sondern in geschlossenen Schöpf-Systemen oder Spendern.

Bedürfnis ist gewaltig

Nachdem im November bekannt wurde, dass in Aarau ein Laden für unverpacktes Einkaufen eröffnet werden soll, werden Reusser und ihre Kolleginnen von Angeboten und Anfragen überrannt. «Wir haben unglaublich viele positive Reaktionen bekommen», sagt Reusser. «Das Bedürfnis nach Läden wie unserem ist gewaltig.» Auch hätten sich bereits diverse Hersteller und Lieferanten angeboten, beispielsweise für Stoffsäckli oder Seifen. «Ein Landwirt hat uns sogar angeboten, genau die Sorte Kartoffeln anzubauen, die wir wünschen», sagt Reusser.

Wie die Öffnungszeiten im Detail aussehen sollen, ist noch nicht klar. Klar ist aber, dass jemand zu 100 Prozent im Laden angestellt werden soll. Das entsprechende Stelleninserat soll in den nächsten Tagen erscheinen. «Wir von der Projektgruppe haben es angerissen und planen alles, aber wir sind nicht die Fachkräfte, die den Verkauf übernehmen können», sagt Reusser. Denkbar wären auch mehrere Personen, die sich die Stelle im Jobsharing teilen. Und sollte einmal Not am Mann sein, könnten nach Möglichkeit auch Genossenschafter einmal einspringen.

Auch wenn die Nachfrage nach unverpacktem Einkaufen gross scheint – reich werden will das Team nicht. «Wir sind eine Non-Profit-Organisation, unser Ziel ist es, kostendeckend zu wirtschaften», sagt Reusser. «Uns geht es darum, in Aarau einkaufen zu können genau in der Menge, wie man die Ware braucht, und ohne Berge von Abfall zu verursachen.»