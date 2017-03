Ähnlich argumentiert die nicht berücksichtigte Franziska Graf-Bruppacher: «Ich habe mich zurückgezogen, weil ich glaube, dass Daniel Siegenthaler mehr Wahlchancen hat.» Die jetzt vorgeschlagene Lösung stimme für sie.

In ihrer Medienmitteilung betont die SP Aarau, dass sich schweizweit der Trend feststellen lasse, dass Stadtpräsidenten direkt ins Präsidium gewählt würden, ohne vorher der Exekutive angehört zu haben. Dies sei auch in Aarau schon oft der Fall gewesen. Zuletzt bei Marcel Guignard und Markus Meyer.

Daniel Siegenthaler ist seit 2013 Mitglied des Einwohnerrates. Er präsidiert die FGPK. Siegenthaler wohnt seit 20 Jahren in Aarau. Er sei durch sein Engagement in verschiedenen Vereinen «sehr gut vernetzt», so die SP Aarau.