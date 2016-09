Beim «Velostöbli» an der Asylstrasse ist der Name Programm: Viel Platz haben die beiden jungen Chefs nicht zur Verfügung, dafür ist der Verkaufsraum umso charmanter eingerichtet. Das «Velostöbli» ist ein lang gehegter Traum von Fabian Zimmerli und Nicolas Scheibler. Hier wollen die Jugendfreunde hochwertige Velos verkaufen: Mountainbikes, Rennvelos und Citybikes. Aber im Fokus stehen jene Modelle, die man als «Hipster-Velo» bezeichnen kann: Urban Bikes, Fixies, coole Stadtvelos. «Liebhabervelos, die man nicht bei jedem Händler sieht», erklärten die beiden Geschäftsinhaber. «Wir suchen Modelle aus, die wir selber gerne fahren würden.»

Wegen der kleinen Lokalität sind nur 20 bis 30 Velos zum Probefahren vorhanden. Ein Vorteil, finden die Chefs: «Wir wollen keinen dunklen und überstellten Veloladen, sondern einen gemütlichen Raum, wo man sich hinsetzen und gemeinsam herausfinden kann, welches Velo das richtige ist.» Was nicht live im Laden vorhanden ist, kann via Tablet beim Hersteller individuell zusammengesetzt und bestellt werden.

Im «Velostöbli» setzt man auf Qualitätsware, hochwertige Einzelteile und bewährte Marken – auch spezielle wie Norco (Mountainbike) und Look (Rennvelo). Auch die Occasionen, die hier verkauft werden, sind nicht unbedingt billig, sondern wiederaufgearbeitete Einzelstücke. Zudem gibt es im «Velostöbli» eine kleine Werkstatt, für grössere Reparaturen arbeiten Zimmerli und Scheibler mit ihrem Partnerbetrieb, Cycling Sport Wild in Oftringen, zusammen.

Über ein Dutzend eigene Velos

Eine Ausbildung in der Branche haben beide «Velostöbli»-Inhaber nicht. Während sich Nicolas Scheiblers Veloleidenschaft im normalen Bereich abspielt, ist Fabian Zimmerli ein richtiger Veloenthusiast – und das, schon seit er denken kann. Er betreibt jede Art von Velosport, macht hobbymässig an Wettkämpfen mit.

Schon im Jugendalter arbeitete er in der Werkstatt und im Verkauf des jetzigen Partnerbetriebs in Oftringen mit. Zimmerli besitzt so viele Velos, dass er die genaue Zahl nicht kennt: «Etwa 15 werden es schon sein», sagt er lachend. Nach einem eigenen Veloladen haben er und Scheibler schon lange gesucht. Die Location in Aarau sei ideal, sagen die beiden.

Und bezahlbar, damit das Risiko der Selbstständigkeit nicht allzu gross wird. Ganz setzen die beiden sowieso nicht auf diese Karte: Nicolas Scheiber studiert Jura, Fabian Zimmerli arbeitet als Intensivpfleger am Kantonsspital. Das erklärt, weshalb das «Velostöbli» nur Mittwoch- bis Freitag von 13.30 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr offen ist. Die Eröffnung wird am kommenden Samstag mit einem Apéro (ab 11 Uhr) gefeiert.