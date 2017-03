«Sie machen zu?», fragt der Kunde ungläubig. «So richtig zu?» – Gertrud Käppeli (65) nickt und sagt: «Genau, so richtig zu.» Es sind Gespräche, wie sie Gertrud Käppeli in diesen Tagen oft führt. Schon lange ist bekannt, dass die Tage des Spielwarenladens «zum Holzwurm» an der Laurenzentorgasse gezählt sind. Doch jetzt, da es offensichtlich ist mit den Plakaten in den Fenstern und den fast leergeräumten Gestellen im Geschäft, sind viele Kunden doch überrascht – und traurig.

«Viele sagen mir, mit dem ‹Holzwurm› gehe für sie auch ein bisschen Familiengeschichte verloren», sagt Gertrud Käppeli. «Das ist das schönste Kompliment, das man mir machen kann.» Und das lasse sie die Wehmut über das Ende einfacher vergessen.

Der Traum hat funktioniert

Seit 20 Jahren steht Gertrud Käppeli hinter dem Tresen des «Holzwurms»: 1997 kam die gelernte Floristin als Geschäftsführerin in den Laden, als er noch im Aarauerhof an der Bahnhofstrasse eingemietet war. 2005 machte sich Käppeli selbstständig, übernahm den Namen «Holzwurm», gründete aber ein neues Unternehmen. «Ich habe mir damit damals einen Traum erfüllt», sagt sie rückblickend. «Und ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Traum leben konnte – und er funktioniert hat.»

Gertrud Käppeli schliesst den «Holzwurm» aus Altersgründen: «Ich bin glücklicherweise weder krank noch in Konkurs, sondern einfach pensioniert», sagt sie und lacht. Natürlich sei es in den letzten Jahren immer schwieriger geworden im Spielwarengeschäft; das Internet, der Einkaufstourismus, aber auch die Ludotheken und die Spielwarenbörsen seien eine Belastung gewesen. «Nicht als Einzelnes, sondern in der Summe», sagt Käppeli. In der Stadt selbst habe sie die Konkurrenz nicht so sehr gespürt. «Ich habe mein Sortiment immer sehr klassisch gehalten.» Viel Holzspielsachen, nichts Ferngesteuertes beispielsweise.

Jetzt ist es also so weit, morgen Samstag ist der «Holzwurm» zum letzten Mal offen. Ein trauriger Moment, sagt Gertrud Käppeli. «Aber auch ein sehr schöner.» Denn es ist der Auftakt zu einem neuen Lebensabschnitt, auf den sie sich sehr freut. Jetzt hat sie endlich Zeit für ihre grossen Leidenschaften, fürs Reisen und Wandern, fürs Draussensein. Gertrud Käppeli lächelt und schaut durchs Schaufenster hinaus in den blauen Himmel. «Wenn man so gerne draussen ist, ist der Frühling ein guter Moment zum Aufhören.»