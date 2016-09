Vor einem halben Jahr ist das neue Hotel Kettenbrücke in Aarau aufgegangen. Der Start war erfolgreich: Ende Juni vermeldete Direktor Harald Raab, an Wochenenden sei das Restaurant des Viersternehotels regelmässig zu 100 Prozent ausgelastet, der Hotelbereich zu mindestens 90 Prozent. «Die Anfangsphase», sagt Raab nun, drei Monate später, «ist immer sehr erfolgreich.» Ist nach der Anfangseuphorie denn nun der Alltag eingekehrt?

«Inzwischen», räumt der Direktor ein, «wurden wir natürlich vom Sommer eingeholt.» Heisst: Die Zahl der Business-Gäste nahm in den Monaten Juli und August stark ab, was einen spürbaren Umsatz-Rückgang bewirkte. «Doch jetzt, seit Mitte August», so Raab, «zieht es wieder an.» Die Business-Gäste, die unter der Woche hier absteigen, bilden das Rückgrat des Hotelbetriebs. An den Wochenenden generieren die Bankette in den Sälen zahlreiche Übernachtungen: Hochzeiten, Veranstaltungen kultureller Organisationen, aber auch Anlässe, zu denen auswärtige Gäste geladen sind, sorgen für eine gute Auslastung der 27 Hotelzimmer und Suiten. Auch Touristen steigen in der «Kettenbrücke» ab, jedoch, wie Raab klarmacht, nicht in einem Ausmass, das dem Hotel das Überleben ermöglichen würde.

Die Auslastung ist schwankend. «Nächste Woche», sagt Raab, «sind wir ab Dienstag fast zu 100 Prozent ausgebucht.» Diese Woche war dies am Dienstag der Fall, an den andern Tagen betrug die Auslastung rund 70 Prozent. Im Schnitt, schätzt Raab, liegt die Auslastung über die Woche gesehen etwa bei 60 Prozent.

Restaurant ist ein Renner

Sehr gut läuft das Restaurant. Chefkoch Jörg Krölls kommt aus Deutschland. Doch wer eine eher als fad bekannte deutsche Küche erwarte, liege falsch, sagt Raab. Krölls arbeite mit vielen Kräutern und Gewürzen, was sich schnell herumgesprochen habe. Die Folge davon: Vor allem am Freitag- und am Samstagabend empfiehlt es sich, im Restaurant Plätze zur reservieren. Im Sommer, wenn die Leute gerne draussen am Zollrain sassen, war das weniger nötig. Begehrt sind natürlich vor allem die Plätze im Wintergarten. Und da gilt eben: Wer zuerst reserviert, kriegt die Fensterplätze.

Extrem gut kommt der Sonntagsbrunch an. «Wenn alles so gut laufen würde», sagt Direktor Raab, «hätten wir gar keine Themen mehr. Wir sind eigentlich immer ausgebucht, manchmal schon von Anfang Woche an.» Oftmals kommen über zehnköpfige Gruppen zum Brunch. In der «Kettenbrücke» überlegt man sich deshalb bereits, wie man das Ganze noch grösser und schöner machen könnte. Doch Harald Raab ist klar: «Wir sind hier von den Räumlichkeiten her limitiert.» In einen Saal hinauf verlegen möchte er den Brunch aber nicht. «Das würde schnell ein wenig unpersönlich.»

Optimierungspotenzial

Was gibt es denn für Themen, bei denen es weniger rund läuft? Raab lacht. «Die Themen gehen uns nie aus.» Er denkt unter anderem an bauliche Fragen wie die Lüftung in den Räumen. Und da ist die Bar, die, so Raab, «noch nicht zum Treffpunkt geworden ist». Daher ist man nun daran, ein spezielles Angebot am Mittwoch und am Donnerstag aufzugleisen. Bei der Bar gebe es schon noch Potenzial, sagt Raab. Umgekehrt wäre zu viel Betrieb in der Bar auch nicht erwünscht, denn die Restaurantgäste sollen ja nicht durch Lärm gestört werden.

Das Konzept des Hotels bewähre sich, sagt Raab. Daran sei denn auch bisher nichts geändert worden. Es gebe aber Ergänzungen. «Wir haben beispielsweise gemerkt, dass gewisse Räume mehr für Seminare gebraucht werden – andere umgekehrt mehr für Bankette.» Darauf werde man mit baulichen Massnahmen reagieren. «Auch in den Zimmern mussten wir gewisse Dinge ergänzen – Türen bei den Duschen zum Beispiel.» Auch bei den Abläufen und beim Service im Restaurant wurden die Lehren aus den ersten Erfahrungen gezogen. «Nach zwei, drei Monaten», räumt Raab ein, «hatten wir ein paar Probleme, die wir mit gewissen Wechseln behoben haben.»

Zufahrtsregime gelockert

Nicht ganz unproblematisch: Die «Kettenbrücke» verfügt über keine eigenen Gästeparkplätze. Die Hotelgäste werden gebeten, den Parkplatz Kettenbrücke oder das Parkhaus Flösserplatz zu benutzen. Diese Parkings seien ja wirklich nahe gelegen, sagt Harald Raab. Und unter der Woche kann man sie ab 19 Uhr, am Samstag ab 17 Uhr gratis benutzen. Seit es drüben beim Parking einen entsprechenden Hinweis gibt, stehen auch weniger Neuankömmlinge mit Sack und Pack unten an der Mühlematt-strasse und suchen den Hoteleingang, den es hier nicht gibt. Die Stadt ist dem Hotel insofern entgegengekommen, als sie für Gäste der «Kettenbrücke» das Zufahrtsregime zur Altstadt gelockert hat. Hotelgäste dürfen über die Laurenzenvorstadt zum Hoteleingang am Zollrain vorfahren, um das Gepäck auszuladen. Sie müssen dann aber auf dem Zollrain wenden und die Altstadt südwärts verlassen, sonst werden sie unterhalb des Hotels geblitzt.

Von der Aare her zufahren dürfen auch sie nicht. Diese Information platziere das Hotel auf allen Portalen, sagt Harald Raab. Trotzdem fahren Ortsunkundige hin und wieder den Zollrain hinauf. «Wer macht das nicht, wenn er sieht, dass da oben das Hotel ist?» Nur, eben: Da ist diese Kamera installiert. So liessen wiederholt Gäste das Hotel wissen, dass sie deshalb nicht mehr in der «Kettenbrücke» absteigen würden. Und was sie nun mit dieser Rechnung anfangen sollten... «Ein Fahrverbot», so Raab, «ist ein Fahrverbot.» Aber: «Wir haben nun bei der Stadt beantragt, dass die Zufahrt von unten gestattet wird. Mal schauen, was passiert.»