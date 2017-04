Dicke Post vor der Abstimmung über die Kreisschule Aarau-Buchs vom 21. Mai: «Insgesamt überzeugt das Modell einer grossen Kreisschule Aarau-Buchs nicht», schreibt der Elternbeirat der Schulen der Stadt Aarau, kurz EBR, in einer in der Nacht auf Samstag verschickten Stellungnahme an den Aarauer Stadtrat, den Buchser Gemeinderat, die Mitglieder beider Einwohnerräte sowie die Präsidenten der Ortsparteien. Unterzeichnet ist die Stellungnahme vom EBR-Leitungsteam, Michaela Suter und Patrick Grawehr, letzterer Vater von vier Kindern, Mitglied der CVP und aktuell noch Konzernleitungsmitglied des bundeseigenen Rüstungskonzerns Ruag.

Den Entscheid habe man nach eingehender Auseinandersetzung mit der künftigen Schulorganisation und Informationsrunden mit Stadträtin Franziska Graf-Bruppacher und Gesamtprojektleiter Marco Salvini gefällt, so der EBR. Das Fazit: «Im Vordergrund steht nicht die weitere Steigerung der Unterrichtsqualität.» Und weiter: «Die im Bereich der Oberstufe anstehenden Schulraumprobleme bedürfen keiner Grossorganisation über alle Schulstufen. Sie können vertraglich gut gelöst werden.» Der EBR empfehle deshalb den Aarauer und Buchser Stimmbürgern die Vorlage zur Ablehnung.

Die Stimme des Elternbeirats hat Gewicht: 2010 von der Stadt als Pilotprojekt zur besseren Elternmitwirkung ins Leben gerufen, wurde er 2012 ausgebaut. Er setzt sich aus zwölf Elternvertretern sowie neun Vertretern der Lehrpersonen, der Schulleitung und der Schulpflege (mit beratender Stimme) zusammen. Stimmberechtigt sind nur die Elternvertreter. In der geheimen Abstimmung zur Kreisschule hat sich die Mehrheit gegen diese ausgesprochen.

Handlungsbedarf besteht, aber

Zwar anerkenne der EBR Handlungsbedarf in Bezug auf die Oberstufe, zumindest was die Organisation anbelange – hier verweist der EBR auf die Schulraumplanung. «Dieser Handlungsbedarf beschränkt sich jedoch nicht auf die Gemeinden Aarau und Buchs, sondern besteht auch in umliegenden Gemeinden wie Biberstein, Densbüren, Erlinsbach und Küttigen», so die Stellungnahme.

Nicht nachvollziehbar sei zudem, so der EBR weiter, weshalb zur Lösung dieser Frage die gesamte Schulorganisation auf den Kopf gestellt werden müsse. «Unter- und Mittelstufe funktionieren in Aarau, Rohr und Buchs anerkanntermassen gut», schreibt der EBR. Dies würden auch der Stadtrat Aarau und der Gemeinderat Buchs so bestätigen, indem sie beiden Schulen eine hohe Qualität attestieren.

Ohne Angst vor Gemeindefusion

«Im Sinne des Subsidiaritätsprinzips (Vermeindung eines unnötigen Zentralismus) und der Konzentration auf die tatsächlich zu lösenden Themen ist der EBR der Meinung, dass die Frage der Schulraumplanung auf der Oberstufe auf vertraglicher Basis einfacher und besser gelöst werden kann», so die Stellungnahme. Zugleich werde damit den umliegenden Gemeinden eine Variante angeboten, die es ihnen erlaubt, ihre gleich gelagerten Probleme gemeinsam mit Aarau und Buchs zu lösen, ohne befürchten zu müssen, den ersten Schritt hin auf eine Gemeindefusion tun zu müssen. «Die Schulleitungsgremien beider Gemeinden sollen weiterhin eine hohe Schul- und Unterrichtsqualität für unsere Kinder sicherstellen, statt sich primär mit organisatorischen Fragen einer Grosschule befassen zu müssen.»

Weiter beurteilt der Elternbeirat den Vorschlag kritisch, im Bereich der Sonderpädagogik ein kombiniertes Modell (integrativ und separativ) anzubieten. Dies könne nur einen Mehrwert bieten, wenn den Kindern beide Modelle im gesamten Schulgebiet uneingeschränkt zur Verfügung stünden. «Wie dies angesichts der organisatorischen und finanziellen Prioritäten der Gross-Kreisschule möglich sein soll, erschliesst sich dem EBR nicht.»

Minderheit sieht Chance

Die Minderheit, die sich für die Kreisschule ausgesprochen hat, sieht laut Stellungnahme die Chance, dass eine grössere Schulorganisation Ressourcen für starke wie schwache Schülerinnen und Schüler bündeln und beispielsweise im Bereich der musischen Fächer ein grösseres Angebot bieten könne.