Gemeint ist das Referendum gegen die Verabschiedung des Zusatzkredits von 1,2 Millionen Franken für die Projektierung des Kulturhauses «Alte Reithalle» durch den Einwohnerrat. Die Referendumsfrist beginnt, so Berner, heute Freitag mit der Publikation im Amtsblatt zu laufen. Sie dauert demnach bis zum 16. Januar 2017.

Das Referendumskomitee muss bis zu diesem Termin rund 1400 Unterschriften zusammentragen, wenn es eine Urnenabstimmung erzwingen will. Die exakte Zahl der nötigen Unterschriften wird im Rathaus per heute Freitag ermittelt und dem Referendumskomitee mitgeteilt. Beschlüsse des Einwohnerrates, so steht es in Paragraf 5 der Gemeindeordnung, sind der Urnenabstimmung zu unterstellen, wenn mindestens ein Zehntel der Stimmberechtigten innert 30 Tagen seit der Veröffentlichung dies verlangt.