«Aarau ist eine der 50 grössten Städte der Schweiz – aber was die digitale Kommunikation angeht, liegt Aarau, überspitzt gesagt, irgendwo zwischen einem Weiler und ‹auf der Karte nicht verzeichnet›.» Zu diesem Schluss kommt André Düring, der auf der Petitionsplattform petitio.ch eine Unterschriftensammlung gestartet hat. Sein Anliegen: Aarau soll den Ausbau eines anbieterunabhängigen Glasfasernetzes vorantreiben. Das würde bedeuten: Schnelleres Internet, das erst noch weniger kostet.

Was bringt Glasfaser?

Früher wurde bei Internetzugängen vor allem auf das kupferbasierte Telefon-Festnetz gesetzt. Doch für Datenübertragungen ist die FTTH-Technik viel geeigneter. FTTH steht für «Fibre to the home»; frei übersetzt «Glasfaser bis ins Haus». Damit ist das Verlegen von Glasfasernetz-Zugängen bis in die Wohnungen der Verbraucher gemeint.

Glasfasern sind dünne Fasern aus Glas, die Informationen durch Licht übertragen – in Lichtgeschwindigkeit, also unglaublich schnell. Das erlaubt das Hoch- und Runterladen von grossen Datenmengen innert kürzester Zeit. Nicht unwichtig in einer Welt, die immer digitaler wird.

Oft gibt es zwar Glasfasernetze in einer Stadt – aber eben nicht bis in einzelne Wohnungen, sondern nur bis an die nächste Strassenecke. Auch Aarau setzt auf dieses FTTS («Fibre to the Street», sinngemäss Glasfaser bis zur Strasse). Den Weg vom Verteiler unter der Strasse bis in die Wohnungen, die sogenannte «letzte Meile», müssen die Datenimpulse über die veralteten Kupferkabel zurücklegen, was die Datenübertragung sehr stark verlangsamt.

Kommt hinzu, dass diese Kupferkabel meist einem bestimmten Telekom-Anbieter «gehören»; die Einwohner also nur beschränkt wählen können, bei wem sie ihr Internet-Abo beziehen. FTTH-Anschlüsse mit einem anbieterunabhängigen Netz lassen echte, freie Märkte und Konkurrenzsituationen zu.