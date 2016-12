Die Gemeinde Erlinsbach SO kauft eine Liegenschaft, um dort eine Arztpraxis zu ermöglichen. In Unterentfelden hat es keinen Hausarzt mehr. Und in Küttigen hat zwar einer der alteingesessenen Hausärzte einen Nachfolger gefunden, der andere aber nicht. Geht das so weiter?

«Man hat das Gefühl, dass die Talsohle langsam durchschritten ist», sagt Ulrich Bürgi, Chefarzt und Bereichsleiter Notfallmedizin am Kantonsspital Aarau (KSA). «In den letzten fünf Jahren gab es vor allem Praxisschliessungen.

Die wenigen Neueröffnungen geschahen oft durch Privatinvestoren oder Krankenkassen.» Bürgi, der für die FDP im Grossen Rat sitzt, sieht Licht am Ende des Tunnels – dank des Projekts «Hausarzt-Curriculum Kanton Aargau».

Dieses Weiterbildungsmodell für Assistenzärzte ist spezifisch auf die ambulante hausärztliche Medizin ausgerichtet. Der Kanton bezahlt Praxisassistenz-Stellen in den 106 aargauischen Lehrpraxen sowie je eine 50-Prozent-Stelle an den Kantonsspitälern Aarau und Baden.

Die beiden Stelleninhaber koordinieren als «Mentoren» die Weiterbildung der künftigen Hausärzte in verschiedenen Aargauer Spitälern. Wenn diese eine eigene Praxis gefunden haben, steht ihnen der Mentor in der Anfangszeit mit Rat zur Seite. «Das Projekt hat sich sehr bewährt», sagt Bürgi.

Im Moment seien am KSA 16 Hausärzte in der Ausbildung, jährlich

treten etwa fünf bis sechs von ihnen in eine Praxis über, meist in eine Gruppenpraxis.

«Aber der Bedarf ist noch nicht gedeckt», stellt Bürgi klar. «Ich wüsste auf Anhieb nur vereinzelt Hausärzte in der Region, die noch neue

Patienten aufnehmen.»

48 Prozent der Patienten, die das KSA im Zentrum für Notfallmedizin behandle, hätten eigentlich zum Hausarzt gehen können. 21 000 Konsultationen sind das jedes Jahr.

Diese Patienten sind meist entweder jung, Neuzuzüger oder Ausländer. «In der Agglomeration Aarau verfügt ein grosser Teil der jungen Bevölkerung über keinen Hausarzt», schätzt Bürgi.

Unter anderem, weil die Jungen mobiler seien und sich nicht auf einen Behandlungsort festlegen möchten. Und die Ausländer? «Vielen ist das Konzept Hausarzt fremd. In Ost- und Südeuropa gibt es beispielsweise keine Hausärzte – die Leute gehen direkt ins Spital.» (NRO)