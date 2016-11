Heinrich lässt Helena nach ein paar Runden stehen, mit von Kälte und Aufregung roten Wangen und schwitzigen Händen. «Ich war total enttäuscht», erinnert sich Helena Läuppi. Doch er kommt wieder. Hand in Hand drehen sie Runde um Runde, bis die Bahn schliesst.

Danach fahren sie in die Stadt, trinken im «Rendez-vous» an der Bahnhofstrasse etwas. Zwei Tage später ruft Heinrich bei Helena an und lädt sie ins Kino ein, und Helenas Mutter verwirft die Hände und meint, das Ganze gehe etwas gar schnell.

Eine Woche später ist für Helena und Heinrich klar: Sie wollen heiraten, sobald Helena 20 Jahre alt ist und sie ohne elterliche Erlaubnis dürfen. Das tun sie im Mai 1971, in der Stadtkirche Aarau, und ziehen in die erste gemeinsame Wohnung in Rohr.

Über gefrorene Wyna gerutscht

45 Jahre ist das her. Und noch immer gehen die beiden regelmässig auf die Keba. Am Dienstagabend, ihrem Abend. Und noch heute mit ordentlich Schuss, zumindest Heinrich. Ihm liegt das Schlifiisle, ein Leben lang hat er es getan, erst als kleiner Knopf in Gränichen auf der zugefrorenen Wyna mit «Schrubedampferli» an den Schuhen, diesen Eisen, die mit einem Schlüssel an den Sohlen festgeklemmt werden mussten.

Mit zwölf Jahren besuchte er erstmals mit der Schule die frisch eröffnete Kunsteisbahn, als Turnstundenersatz. Mit sechzehn bekam er die ersten Schlittschuhe, Occasion von einem Eishockey-Spieler, richtig gute aus braunem Leder.