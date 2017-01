Eine Faustregel besagt: Die Wassertemperatur in Grad Celsius entspricht der Zeit, in der ein Mensch im kalten Wasser überlebt. An jenem Nachmittag hat das Wasser des Hallwilersees 6,5 Grad. Jürg Ammann will eine Strecke schwimmen, für die er rund 20 Minuten benötigen wird. «Ich würde auch lieber in 20 Grad warmem Wasser schwimmen. Aber ich leide lieber bei der Vorbereitung als dann, wenn es ernst gilt», sagt er, während er seine warme Jacke aus- und seine Badehose anzieht. Seit die Freibadsaison zu Ende gegangen ist, ist er mindestens einmal pro Woche im Hallwilersee geschwommen.

«Es ist jedes Mal anders. Obwohl ich das nicht zum ersten Mal mache, bin ich ganz schön nervös.» Dann kontrolliert Jürg Ammann seine Schwimmbrille, seine beiden Badekappen und die Ohrenstöpsel, bindet sich seine orange Rettungshilfe um und geht dann ohne zu zögern die paar Tritte ins Wasser. Zügig läuft er – ohne Neopren-Anzug – in den See, bis ihm das Wasser auf Bauchnabelhöhe steht. Dann hält Jürg Ammann kurz inne, bevor er ganz ins Wasser geht. Mit kräftigen Zügen schwimmt er in Richtung Boje vor dem Ausfluss des Aabachs und verschwindet im Nebel.

Spenden sammeln fürs azb

Ernst gilt es im Sommer, am 29. und 30. Juli, wenn Jürg Ammann den Brienzer- und den Thunersee durchqueren wird. In der Längsrichtung. Ein Training dafür ist die rund ein Kilometer lange Strecke vor dem Seenger Frauenbad, denn der 51-Jährige rechnet damit, dass die beiden Seen zwischen 15 und 17 Grad warm sein werden. Während seiner Seedurchquerungen sammelt Ammann Spenden für das Strengelbacher azb. In den vergangenen Jahren hat er im Rahmen seiner Distanzschwimmprojekte schon für verschiedene Institutionen Geld gesammelt: Für die Heilpädagogische Schule Aarau, für die Stiftung Schürmatt in Zetzwil und im Rahmen seiner Ärmelkanaldurchquerung im Jahr 2013 für die Krebsliga.