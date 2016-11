Dienstagmorgen, 9 Uhr. Aufregung unter den Fünftklässlern im Buchser Schulhaus Risiacher. Weniger wegen der Anwesenheit der Journalistin. Sondern wegen Pablo. So heisst der Coaching-Hund von Lernexpertin Sarah Zanoni.

Die Klasse sieht ihn heute zum ersten Mal. Um die aufgeregten Mädchen und Jungs auf den Unterricht zu fokussieren, greift Zanoni in ihre Trickkiste: «Speetfit», ruft sie. Die Kinder wissen offensichtlich, was zu tun ist: Sie massieren sich die Ohren, die Augenpartie, die Kopfhaut. Danach sollen sie die Arme über Kreuz verschränken. «Warum machen wir das?», will Zanoni wissen. «Damit beide Hirnhälften arbeiten», schallt es prompt aus der Klasse zurück.

Die Kinder wissen das, weil die gezielte Aktivierung des Gehirns zu ihrem Lernstoff gehört. Denn in der Kreisschule Buchs-Rohr ist das Lernen als solches ein Schulfach, losgelöst vom normalen Unterricht. Die Fünftklässler erhalten ein Semester lang wöchentlich eine Lern-Unterrichtslektion. Das ist in dieser Form einzigartig.

Wozu ist das gut?

«Wir sind überzeugt: Es lohnt sich, die Techniken, mit denen jedes Kind nach seiner Art und Weise lernen kann, genauer unter die Lupe zu nehmen», sagt Schulleiter Beat Maurer. So wurde 2010 das Projekt «Lernen lernen» gestartet. Maurer und Zanoni haben es erarbeitet. Zanoni ist ausgebildeter Jugendcoach und Expertin fürs Lernen. Sie hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben, erschienen sind sie im Beobachter-Verlag.

«Zu den Kindern sagt man immer: ‹Muesch lehre›», erzählt sie. «Aber oft wissen sie gar nicht, was das heisst.» Die Fachfrau mit eigener Praxis in Aarau hat nicht nur an der Projektierung mitgewirkt, sie unterrichtet die Buchser Kinder auch. «Wenn eine Expertin von ausserhalb kommt, ist die Aufmerksamkeit grösser», sagt der Schulleiter.