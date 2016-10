Kabelbinder-Orgie

Der Student Daniel Ballmer (25, Unterentfelden) kandidiert im Bezirk Aarau für die Grünen. Und er ist richtig stolz auf seine Plakatidee. Ausgefallen ist sie ja – aber leider nicht ganz konsequent. Man könnte auch sagen, sie ist Ressourcen-Verschwendung. Denn Daniel Ballmer benötigte 18 Kabelbinder, um das fünfstöckige Cremeschnitten-Plakat bei der UBS Aarau aufzuhängen. Und vandalensicher ist die Konstruktion auch nicht: Bei der «Kettenbrücke» fehlt das Wichtigste – die unterste Lage mit dem Namen.

Brillen als Masken

Die Grünliberalen des Bezirks Lenzburg verzichten auf traditionelle Wahlplakate. Stattdessen hängt ein Werk des Lenzburger Künstlers Fritz Huser an den Kandelabern. Huser (64) hat die vier Spitzenkandidaten Barbara Portmann-Müller (41, Lenzburg), Chantal Toker (43, Lenzburg), Patrick Fischer (46, Fahrwangen) und Lukas Baumann (34, Staufen) gezeichnet und ihnen grosse Sonnenbrillen mit blauen Gläsern verpasst. In Portmanns Brille etwa spiegelt sich Schloss Lenzburg.

Die Grünliberalen wollen mit dem Plakat den Wahlkampf «für die Bevölkerung angenehmer machen», wie die Partei schreibt. Blaue Brillen statt weissen Zahnpasta-Lächelns sozusagen. Doch funktioniert das? Hat ein Politiker bessere Wahlchancen, wenn er schwer erkennbar und ohne Namen auf einem Plakat zu sehen ist? «Es geht nicht nur darum, erkannt zu werden», sagt Bezirkspartei-Präsident Beat Hiller (60) «Wir wollten etwas Neues wagen statt langweilige Fotos mit retouchierten Gesichtern an den Strassenrand zu stellen.» Das Plakat solle auffallen und die Aufmerksamkeit auf den Flyer lenken, der mit den Wahlunterlagen in alle Haushaltungen flattert.

Der Schoggi-Taliban

Es ist wohl nicht ganz Zufall, dass dieser Kandidat von Beruf Oberstufenlehrer ist: Der EVP-Mann Christoph Waldmeier (30, Aarau) fährt derzeit mit seinem dreirädrigen «Piaggio Ape» durch den Bezirk Aarau und sammelt bei den Leuten Altglas und Büchsen, um die Wichtigkeit des Recyclings zu unterstreichen. Zudem verteilt er Schoggi. «Gewisse Personen freuen sich sehr über meinen Besuch und wollen noch mehr wissen. Ich fahre jedes Mal mit einer Ladung voll zu den Sammelstellen.» Die unterschiedliche Reaktion der Menschen sei spannend: «Einmal wollte ich einem älteren Herrn eine Schokolade geben. Er sagte sofort: ‹Nei, nüüt, nüüüt, nüüüt, nüüüt, nüüüt, nüüüt› und machte dabei so stark wegweisende Bewegungen, dass ich mich gleich selber mal anschauen musste, ob ich nicht einen Bombengürtel trage», scherzt Waldmeier. «Sein Gesichtsausdruck sah etwa so aus, wie wenn die Schokolade demnächst hochgehen würde.»

Gesucht: Ein Entwickler!

Humor ist, wenn man auch die seltsamsten Sachen zu verstehen versucht. Zum Beispiel ein Stelleninserat, das gestern im «Lenzburger Bezirks-Anzeiger» erschienen ist. Da sucht jemand «für die Behebung der Verkehrsengpässe, die Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden Aus- und Weiterbildung sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen im Bezirk Lenzbug» einen «Leiter/in Weiterentwicklung (100 %)». Wer das Inserat ganz zu Ende liest, stösst im Kleingedruckten auf zwölf Namen – angeführt von Jeanine Glarner (32, Möriken-Wildegg). Aha, da machen die Freisinnigen für sich Werbung!

Ein begnadeter Schreiber

Der SP-Kandidat Hüseyin Haskaya (52, Aarau) möchte nicht nur wegen seiner markanten Fliege in Erinnerung bleiben. Als Betreff steht über seinem Mail «Nicht Grossratkandidatur, sondern Literatur». Der lic iur. und dipl. Sozialarbeiter FH wirbt für seine Kunst und Kultur. Konkret für seine Bücher. Von «Lautloses Geschrei», «Sürgünde Mirildanmak» und «Weder Kind noch Erwachsene! Jugendgewalt» sind bereits die zweiten Auflagen erschienen. Interessiert? Unter www.haskaya.ch gibts mehr Infos.

Volltreffer gelandet?

Einen Volltreffer gelandet? Mit vergleichsweise kleinem Aufwand (230 Franken) brachten sich folgende sieben Grossrats-Kandidaten in Gespräch: Ulrich Bürgi (FDP, Aarau), Rainer Lüscher (FDP, Aarau), Adrian Meier (FDP, Reinach), Christian Minder (EVP, Lenzburg), André Rotzetter (CVP, Buchs), Wolfgang Schibler (SVP, Buchs) und Marcel Notter (CVP, Erlinsbach). Sie alle spendeten einen Matchball für das Spiel FCA - FCZ am 25. September). Die nächste (und letzte) Chance für Kandidaten: am 16. Oktober beim Spiel FC Aarau gegen FC Wil.

Mein Beweis, der Baum

Marcel Notter (47), die Nummer 2 auf der Liste der CVP des Bezirks Aarau, ist nicht nur Fan des Fussballs, sondern auch des Waldes: Er lädt am Samstag zu einer Baumpflanzaktion ein (Treffpunkt 16 Uhr beim Harderrank-Parkplatz in Erlinsbach). Es werden Eiben, Elsbeeren und Wildobstbäume gesetzt. Davor gibt es urchige Klänge und danach Verpflegung (kostenlos). Der Generalsekretär der röm.-kath. Landeskirche Aargau sagt: «Ich setze mich für Nachhaltigkeit in der Politik ein.» Die Bäume werden jahrzehntelang davon zeugen – das ist doch schon einmal ein Anfang.

Gerechtigkeit schaffen

Der Immobilientreuhändler Michael Schibli (35, Aarau) hat – das beweist alleine schon sein zehnter Platz auf der Liste der CVP des Bezirks Aarau – begrenzte Wahlchancen. Aber er wüsste, welches Themas er sich in einem ersten Vorstoss annehmen würde. Schibli weist auf den Missstand hin, wonach Hauseigentümer und Vermieter, was Abzüge für Hauswartungen anbelangt, heute steuerlich ungleich behandelt werden: «Im Aargau hat es heute schätzungsweise 45 000 Wohnungen im Stockwerkeigentum (STWEG). Im Merkblatt zum Liegenschaftsunterhalt des kantonalen Steueramtes Aargau werden die Hauswartkosten im STWEG nicht unter der Rubrik «abzugsfähig» aufgeführt. Das führt dazu, dass einzelne Gemeindesteuerämter die Lücke ausnutzen, und die Kosten für den Hauswart nicht als Steueraufwand akzeptieren. Dies im Gegensatz zu vermieteten Wohnungen, wo es im Merkblatt aufgeführt ist. Dieses Schlupfloch kann nur auf kantonaler Ebene gestopft werden! Hauswartkosten sollen zukünftig in allen Gemeinden im Aargau steuerlich abzugsberechtigt sein. »