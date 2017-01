Doktor Felix Bertram (42) kam vor zehn Jahren von Hamburg in die Schweiz. Nach Aarau. Er gründete Skinmed – und startete damit eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Acht Fachärzte, zwanzig Angestellte, 5000 Operationen pro Jahr. «Wir haben uns zu einem der grössten dermatologischen Zentren der Schweiz entwickelt», erklärt Bertram.

Er ist nicht nur Gründer, sondern auch ärztlicher Leiter und Besitzer der Klinik. Das Zentrum für Plastische Chirurgie und Dermatologie ist 600 Quadratmeter gross, hat zwei Operationssäle und sechs Lasersysteme. In der Kartei sind die Namen von 40'000 Patienten. Jeden Tag werden etwa 180 behandelt.

Hollywood-Stars machen es vor

In 50 bis 70 Prozent der Fälle gehts um Dermatologie, um, wie Ärzte sagen, ganz normale Krankheiten. In 30 bis 50 Prozent der Fälle um das Aussehen, um Schönheit. Und in diesem Bereich wartet Felix Bertram mit einem schweizweit einzigartigen Angebot auf: der ersten «No Make-up»-Beratung.

Ziel ist ein natürliches, gesundes Erscheinungsbild des Gesichts – so wie es viele Hollywood-Stars haben, die auf einen Make-up-freien Look setzen. Aber, so erklärt Felix Bertram, die Bilder ohne Make-up seien fast immer das Ergebnis von gezielter Pflege und dermatologisch-ästhetischen Behandlungen. «Denn die wenigsten Menschen sind von Natur aus mit einem ebenmässigen Teint gesegnet.»

Dreidimensionale Fotografie

Doch wie behandeln? Für die Beratung haben der Dermatologe Felix Bertram und die Plastischen Chirurgen Sascha Dunst und Dietmar Löffler die «No Make-up»-Beratung entwickelt und eingeführt. Mithilfe ihres Wissens und mit technischen Hilfsmitteln zur Gesichts- und Hautanalyse, wie etwa dreidimensionaler Fotografie, analysieren die Fachärzte in einer 30-minütigen Beratung die Gesichts- und Hautstruktur und eruieren Behandlungsmöglichkeiten. Die Beratung hat einen Wert von 150 Franken, ist aber kostenlos.

Laut Felix Bertram ist meist eine Kombination von verschiedenen Behandlungen zielführend: «Als Basis dienen Seren, die individuelle Probleme mit wenigen, dafür höchst dosierten Wirkstoffen lösen. Beispielsweise zugunsten der Zellenergie, zur Verfeinerung vergrösserter Poren oder zur Reduktion von Pigmentflecken oder Verzuckerung der Haut.»

Je nach Alter kämen weitere Behandlungsformen hinzu wie Peeling, Laser oder Needling. «Situativ kann auch mittels Unterspritzung von Hyaluronsäure, einem körpereigener Baustein, ein Verjüngungseffekt erzielt werden.» Eine weitere Methode sei das Fadenlifting (siehe nachfolgende Box).