Er lächelt, wenn er an die vielen Samstage zurückdenkt, an denen er die Fleischplatten an Partys lieferte. Das machte Metzger André Wolf am liebsten: «Dann traf man immer auf gut gelaunte Leute, die sich auf uns freuten. Man fühlte sich richtig wertgeschätzt.» Damals, vor 25 Jahren, erlebte die Metzgerei Wolf Hochkonjunktur, arbeiteten André Wolf (65) und seine Frau Hanni (74) im Gränicher Laden unzählige Überstunden. Bis dann die Zahl der Stammkunden abnahm. Einige zogen weg, andere verstarben. Und spätestens als der Coop, knapp 300 Meter neben der Metzgerei, eröffnet wurde, bevorzugten viele das Einkaufszentrum. «Das haben wir schon gespürt», sagt André Wolf, der mit Fleisch und Blut Metzger war. «Ich habe immer in dieser Branche gearbeitete. Habe früher auch selber geschlachtet.» So erlebte er den Wandel in der Fleischbranche hautnah mit.

Böse Sprüche verletzten

«Heute haben die Menschen einfach andere Einkaufsgewohnheiten», sagt er leicht resigniert. Und auch andere Essgewohnheiten: Beliebt seien einerseits die Spezialstücke vom Schnörli bis zum Schwänzli. Bevorzugt würden andererseits vor allem die feinen Stücke, möglichst ohne Fett. Um mit den Einkaufszentren mitzuhalten, versuchte es das Paar mit Aktionen. Diese kamen bei einzelnen Kunden sogar schlecht an. «Haben Sie das Fleisch vom Lidl oder Aldi, das sie es so günstig anbieten können?», fragte mal eine Kundin frech, erzählt Hanni Wolf. Wenn die 74-Jährige davon erzählt, fasst sie sich ans Herz. «Solche Sachen haben also schon an uns genagt.» In den letzten Jahren fühlte sie sich mit der Metzgerei teilweise wie eine Lückenbüsserin.

Viele schätzten Kleinmengen

André Wolf sieht das Ganze rationaler. Wenn er ein Fazit über die 25 Jahre zieht, fällt es positiv aus. «Es tut mir jetzt einfach leid für die verbliebenen Stammkunden.» Viele schätzten sehr, dass sie bei der Metzgerei Wolf auch Kleinstmengen kaufen konnten. «Wir hatten Kunden, die kauften auch nur drei Tranchen Aufschnitt. Und kamen dafür mehrmals in der Woche.»

Er wird sich auch gerne an die vielen Kinder erinnern, die nach dem Metzgerbesuch seitlich der Theke auf das «Fleischröueli» warteten. Er steht im ausgeräumten Laden genau an dem Punkt. «Uh, da wären sie sehr enttäuscht gewesen, wenn wir sie nicht jedes Mal gefragt hätten», lacht er und schwelgt in die Erinnerung.

Keine Nachfolger gefunden

Bis jetzt hat André Wolf, der jetzt in Pension geht, für seine Metzgerei keinen Nachfolger gefunden und auch der Vermieter des Lokals sei seines Wissens bis jetzt noch nicht fündig geworden. Mit der Metzgerei Wolf ging die letzte Privat-Metzgerei in Gränichen zu.