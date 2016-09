Haben Sie sich in den letzten Tagen in der Altstadt über herumliegende Baumstämme gewundert? Oder über vermeintliches Wurzel-Littering geärgert? Oder kamen Sie in Versuchung, barfuss über einen Tannzapfenteppich zu laufen?

Wie auch immer, Sie hätten etwas lernen können – wenn Sie die Informationstafeln neben den forstlichen Hinguckern gelesen hätten. All das verpasst? Den Walderlebnispfad gibts noch zehn Tage.

Gemeinsam Bäume fällen

«Wald trifft Stadt!» ist das Motto der Aarauer Umweltwochen. «Es gibt Faszinierendes zu entdecken», erklärte Stadtrat Werner Schib (CVP) an der offiziellen Eröffnung. Nicht nur an auf dem städtischen Walderlebnispfad, sondern auch an diversen Veranstaltungen.

Einer der Höhepunkte dürfte der Schlussevent «FuxTrail» am 17. September sein. Dieser findet im Wald statt. Beteiligt sind unter anderem Jäger, Vogelschützer, Pilzexperten (Anmeldung erforderlich). Wer gerne aus der Nähe hören möchte, wie eine Motorsäge heult, hat am kommenden Samstag die Chance dazu. Der Event heisst «Wir fällen einen Baum», findet ab 13.30 Uhr beim Forstwerkhof Distelberg statt. Als Belohnung fürs Dabeisein gibts ein Holzerzvieri.