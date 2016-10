1924 kommt sie zurück in die Schweiz und arbeitet in Zürich für ein paar Monate im Büro einer Zigarettenfabrik. 1925 beruhigt sich ihr Leben etwas: Sie nimmt bei alt Oberrichter Steiner in Aarau eine Stelle als Privatsekretärin an. Gemeinsam mit ihm zieht sie nach Lausanne und bleibt da bis im Frühling 1937. Dann zieht sie zurück nach Aarau.

Nach der Besetzung Österreichs durch Hitler 1938 stellt Irene Fürnkranz ein Einbürgerungsgesuch. Wie die Stadtpolizei Aarau in ihrem Schreiben zuhanden der Aargauer Polizeidirektion schreibt, habe Fräulein Fürnkranz in ihrer 13-jährigen Tätigkeit bei Herrn Dr. Steiner «bis heute noch zu keinerlei Klagen Anlass gegeben», auch der Gesundheitszustand lasse «nichts zu wünschen übrig», wie der Beamte schreibt. «Sie ist mit unseren Sitten und Gebräuchen in jeder Beziehung vertraut und kann deshalb zur Aufnahme ins Schweizerbürgerrecht empfohlen werden.» Am 6. Oktober 1939 wird Irene Fürnkranz Bürgerin von Aristau im Bezirk Muri.

Aus der Sekretärin wird eine Nonne

Auch diesmal hält es sie nicht lange in Aarau. Bereits im Dezember 1939 zieht sie weiter nach Frankreich. Hier wird aus der fünfsprachigen Sekretärin eine Nonne: Irene Fürnkranz tritt in den Orden der Dominikanerschwestern von Bethanien ein. Eine Ordensgemeinschaft für Frauen mit belasteter Vergangenheit, insbesondere solche, die aus dem Gefängnis kommen. Irene Fürnkranz nennt sich von nun an Schwester Johanna-Dominik und lebt im Kloster in Kerns im Melchtal.