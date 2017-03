780 Franken für eine 3-Zimmer-Wohnung im Dammquartier. Das war gestern das billigste Angebot auf der Internetseite der Allgemeinen Wohnbaugenossenschaft Aarau und Umgebung (ABAU). Wer die Wohnung möchte, muss für 5000 Franken Genossenschaftskapital zeichnen.

Aber er muss keinerlei Rechenschaft ablegen über seine Einkommensverhältnisse. Nur bei den grossen Wohnungen (4½ oder 5½ Zimmer) macht die ABAU zur Bedingung, dass mindestens ein Kind im Haushalt lebt.

Angesichts solcher Angebote ist es keine Überraschung, dass ABAU-Präsident Antonio Mangino sagen kann: «Wir haben keine Leerstände.» Er ist seit 2009 Präsident der Genossenschaft, die heute Abend ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Der Aargau ist kein grosser Baugenossenschaftskanton.

Neben der ABAU gibt es «Lägern Wohnen» (mit 885 Wohnungen die grösste), die «WG Lenzburg» (über 500 Mietobjekte), die «WGB Brugg-Windisch» und die Wogenoaargau (mit Neubau in Biberstein).

Run auf Neubau

Die ABAU besitzt 294 Wohnungen. Flaggschiff ist die Siedlung Aarenau, die für gegen 20 Millionen Franken auf Land der Ortsbürgergemeinde Aarau realisiert worden ist (Bezug 2014). Dort ist auch die teuerste Wohnung zu finden, die die ABAU vermietet: eine Attika (4½ Zimmer) für 2300 Franken.

Das Wohnen in der Aarenau war so begehrt, dass auf die erste Ausschreibung – die Gebäude waren damals noch im Rohbau – gegen 200 Anmeldungen eintrafen. Die Siedlung hat 42 Wohnungen.

Wer einmal in eine ABAU-Wohnung eingezogen ist, verlässt diese häufig sehr lange nicht mehr. «In den letzten beiden Jahren hatten wir jeweils nur je um die zwanzig Wechsel», erklärt Geschäftsführerin Daniela Keller. Präsident Mangino ergänzt: «Wir haben noch einige wenige Mieter, die 50 und mehr Jahre in der Wohnung sind.»

Aber das sind die grossen Ausnahmen. Denn mit den veränderten Lebensformen und den häufigeren Arbeitsplatzwechseln hat die Neigung, zu zügeln, auch unter den ABAU-Genossenschaftern zugenommen.

Der Kick kam von Eisenbahnern

Die ABAU ist auf den Tag genau vor 70 Jahren, am 15. März 1947, in der «Gais» gegründet worden. Federführend waren Eisenbahner-Gewerkschafter (Eisenbahnerunion Aarau). Mitgeholfen hat die Stadt, die in der Telli westlich der heutigen Staumauern billiges Land zur Verfügung stellte und bei der Finanzierung mithalf. Der Grund: In den Nachkriegsjahren herrschte eine ausgeprägte Wohnungsnot.

In der Telli hat die ABAU immer wieder investiert. So beteiligte sie sich Anfang der Siebzigerjahre am Bau der Wohnzeile A und übernahm die Häuser 1 und 2 an der Rütmattstrasse. Es entstanden 42 Alterswohnungen (1½ und 2½ Zimmer).

Landpreis ist entscheidend

Was sind die Vorteile des gemeinnützigen Wohnungsbaus? Nicht nur die tiefen Mieten. «Das Genossenschaftswesen bietet Preisstabilität», erklärt Mangino. Wie ist all das möglich? Ein entscheidender Faktor sind tiefe Baulandpreise. Darum sucht die ABAU auch immer wieder den Kontakt zu Gemeinden, die allenfalls Parzellen für die Überbauung bereitstellen können.

Zudem müsse das Konzept der Überbauung stimmen, betont Mangino. Das heisst: Die Wohnungen sollen möglichst praktisch sein und nicht über Schnickschnack verfügen.

Die ABAU möchte Neues realisieren. Sie engagiert sich aber nur, wenn sie nach ihren Vorstellungen bauen kann. «Wir müssen nicht auf Teufel komm raus wachsen», betont Mangino.

Für eine gute Durchmischung bei den Bewohnern seien Neubauten und Totalsanierungen aber wichtig. «Neubauten ziehen eine andere Klientel an.» Junge Familien, sehr gut ausgebildete Leute. «Sie passen auch ideologisch zur Genossenschaft», so Mangino. In den älteren Häusern beträgt der Ausländeranteil bis gegen 50 Prozent.

Die Genossenschaft besitzt Wohnhäuser in Aarau, Buchs, Erlinsbach und Kölliken. Sie ist ein Wirtschaftsfaktor: Die ABAU investiert jährlich gegen zwei Millionen Franken in den reinen Unterhalt und in Sanierungen.