Wichtig ist Lüscher, dass sein Team auch im gastronomischen Bereich «auf professionellem Niveau» arbeitet. In den Cafés werde ein ausgewähltes Sortiment angeboten: nicht nur Latte Macchiato, sondern auch ein Glas Wein.

Damit keine Zweifel aufkommen: «Am Schluss sind unsere Geschäftsstellen immer noch eine Bank», betont Lüscher. Er hat innerhalb der Raiffeisen-Welt das Begegnungsbanken-Konzept erfunden. 2008 in Lenzburg. 2011 wurde die anfängliche Laborbank in ein Definitivum überführt. Die Weiterentwicklung der Idee wurde 2013 in Gränichen realisiert, wo Raiffeisen Teil des Restaurants Postillion ist.

Bargeld nur noch vom Automaten

Jetzt werden die vier anderen überlebenden Geschäftsstellen auf Gränicher Niveau gebracht. Auch, was das Bargeld-Handling anbetrifft. Die Bankangestellten nehmen künftig physisch kein Geld mehr entgegen. Sie zeigen – während der normalen Öffnungszeiten – nur noch, wie der Automat funktioniert.

In jeder Filiale wird ein solches Gerät installiert. Kunden können es an 365 Tagen während 24 Stunden benützen. Die Maschine nimmt und gibt Franken und Euro. Erste Banken der Raiffeisen-Gruppe haben mit diesem System bereits gute Erfahrungen gemacht. Aarau-Lenzburg betritt beim Bargeld-Handling also kein Neuland.

Knacknuss Aarau

Die Umbauten beginnen Anfang nächstes Jahr in Lenzburg und Muhen. An diesen zwei Orten geht es ausschliesslich um den Einbau des Bargeldautomaten. Danach folgen Oberentfelden, Kölliken und Aarau, die moderne Begegnungszonen mit je einem Café erhalten.

Im Fall von Aarau sind die Raiffeisen-Leute erst in der Konzeptionierungsphase. An der Kasinostrasse ist der Platz eng. Die Bank muss sich räumlich neu organisieren, im Parterre hat es nur Platz für die Begegnungszone (mit Café) und die Automaten.

Warum investiert Raiffeisen drei bis fünf Millionen Franken? Die Nachfrage der Kunden nach individuellen, auf sie zugeschnittenen Beratungen sei in den letzten Jahren stetig gestiegen. Gleichzeitig würden Bankgeschäfte zunehmend online abgeschlossen, und das Bedürfnis nach Ein- und Auszahlungen am Schalter habe deutlich abgenommen.

Was heisst das alles für das Personal? Laut Lüscher werden keine Jobs abgebaut.