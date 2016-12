Die Lust am Schlittschuhlaufen ist gross. Die für 20,7 Millionen Franken totalsanierte Kunsteisbahn Aarau (Keba) ist seit ihrer Wiedereröffnung vor einem Monat ein Magnet. «Besuchermässig läuft es sehr gut», erklärt Betriebsleiter Otmar Hochuli. Und Keba-Präsident Heinz Zaugg ergänzt: «Umsatzmässig liegen wir sogar etwas über dem Budget.» Die Kunsteisbahn hat die besten Tage der Saison unmittelbar vor sich.

Erfahrungsgemäss wird sie während der Weihnachtsferien besonders stark frequentiert. «Die Erwartungen sind hoch, weil es keinen Schnee hat. Und weil wir erstmals über ein gedecktes Aussenfeld verfügen. Früher, mit dem offenen Aussenfeld, hatten wir wetterbedingt mindestens einen Drittel Ausfallzeit», sagt Heinz Zaugg. An Heiligabend und an Weihnachten ist die Keba geschlossen. Ab dem Montag, 26. Dezember, gilt Schulferien-Betrieb: offen von 9.30 bis 17 Uhr (teilweise bis 22 Uhr).

«Diverse Kinderkrankheiten»

Die sanierte Sportanlage ist am Sonntag, 20. November, eingeweiht worden. Mit einem glamourösen Auftritt von Sarah Meier. Die Europameisterin (2011) konnte ihre Sprünge auf perfekten Eis zeigen. «Das Herzstück der Keba, die Kälteanlage, funktioniert seit Beginn perfekt», erklärt Betriebsleiter Hochuli. Aber sonst sind am einen oder anderen Ort Nachbesserungen notwendig. «Es hat noch diverse Kinderkrankheiten. Das haben wir so erwartet. Darum haben wird 2016/17 als Übergangssaison geplant», erklärt Präsident Zaugg. Probleme gibt es etwa mit den Abluftanlagen im Gastrobereich. Und der Summton eines Klimageräts über dem neuen Foyer stört nachts einige Anwohner. Da sei man am Analysieren und am Suchen einer Lösung, so Zaugg.

Impressionen von der Eröffnung: